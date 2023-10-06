夢回《Produce 101》！Wanna One邕聖祐&河成雲軍隊慶典再跳《Energetic》，MONSTA X玟赫也加入

2023雞龍軍文化慶典今日（10月6日）在忠清南道雞龍市舉辦，正在服兵役的三位偶像歌手邕聖祐、河成雲、MONSTA X玟赫同台表演，還帶來了回憶中的Wanna One名曲！

昨日有粉絲拍到三位歌手在現場彩排時跳了Wanna One的《Energetic》、MONSTA X的《Shoot Out》、LE SSERAFIM的《Eve， Psyche & the Bluebeard's wife》等歌曲。 值得一提的是，曾經同為Wanna One成員的邕聖祐和河成雲一齊登台、重新跳起5年前的出道曲《Energetic》，令Wannable們久違的記憶瞬間燃起。

감격의 2023 에너제틱

갑자기 노래가 나와서 당황해가지고 가로로 찍다 얼른 세로로#옹성우 #ONGSEONGWU pic.twitter.com/4c5tL0QsfN — 해금다옹누나 (@CHOIGODAONG) October 5, 2023

今天慶典正式開幕後，現場粉絲更驚喜發現還準備了其他歌曲，包括NewJeans的《Super Shy》、全昭彌（SOMI）的《Fast Forward》，舞台風格相當可愛：



此外，邕聖祐今年4月17日以陸軍現役身分入伍，提前拍攝的新劇《大力女子姜南順》明晚就要開播啦！邕聖祐飾演男主角「姜熙植」，是智德體兼備的江漢地區隊警衛，將與李瑜美飾演的「姜南順」等大力祖孫三代上演不可預料的精彩故事。



河成雲去年10月24日以陸軍現役身分入伍，今年2月發行歌曲《Snowy Stars》安慰粉絲，預計明年4月23日退伍。 邕聖祐和河成雲2017年曾一起參加Mnet選秀節目《Produce 101》第二季，最終以期間限定男團Wanna One成員出道，一同進行了為期1年半的活動。





MONSTA X玟赫今年4月4日入伍，預計明年10月3日退伍。



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