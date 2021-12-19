2021 MAMA舞台设计完全就是猛戳Wanna One粉丝的泪腺啊！藏著太多细节了

2021年MAMA舞台上，Wanna One的出场瞬间拉回了无数K-POP粉丝的回忆。

Wanna One，一支由「国民制作人」参与投票选出的爱豆男团，看著101名成员通过劲烈的竞选逐一被淘汰，直到剩下最后最后11人组团出道，每一位都是迷妹迷弟们真情实感追过的光。 聚集了万千宠爱的Wanna One一出道就被称为怪物新人，因为是限定团队，解散演唱会上痛哭的不仅是11位成员，还有广大粉丝。

时隔2年要在MAMA颁奖礼上重新合体的Wanna One足以让所有粉丝瞩目，虽然MAMA舞台上少了一位成员，但依旧引爆热议。 最近韩网就有粉丝扒出了成员出场顺序背后的秘密，再次刺激了所有粉丝的泪腺。大荧幕上第一个浮现的就是姜丹尼尔，因为「姜」韩文是「ᄀ」开头，所有人都以为是韩文字母顺序。 然而浮现的第二个名字却是尹智圣，既不是韩文字母顺序，也不是官方队形顺序，甚至都不是《PRODUCE 101》的最后排名顺序，而是解散演唱会成员们退场顺序的逆排。



解散演唱会上Wanna One按照从两边开始，逐一离开的顺序退场，当时的顺序是赖冠霖、黄旼泫、邕圣佑、朴佑镇、朴志训、金在奂、李大辉、河成云、裴珍映、尹智圣、姜丹尼尔。 当时舞台上只剩下姜丹尼尔一人面对粉丝痛哭不止的场景还历历在目，是无数粉丝无法忘却的惨痛回忆。



而今年的MAMA颁奖礼上，大萤幕出现的名字顺序则是姜丹尼尔、尹智圣、裴珍映、河成云、李大辉、金在奂、朴志训、朴佑镇、邕圣佑、黄旼泫，并用磁带倒带的方式漫漫填补每个人的位置。



连整体镜头里，摄影师都很贴心地留下了赖冠霖的位置。



那为何用磁带呢？ 因为那是Wanna One的标志，同时解散届常会最后一首歌《Beautiful Part 2》的前奏是磁带倒带的声音。就连MAMA舞台上出现的磁带颜色都是《春风》时期的蓝灰色（AQUA GREY），每一个细节都在呼应WANNA ONE鼎盛时期。



점점 두꺼워진 워너원의 추억 테이프 이번 컴백때는 더 두꺼워질것 같기도 하고 처음부터 다시 시작해 텅빈 테이프가 될것 같기도하구 .. 그들에게도 많은 추억이 쌓였기를.. pic.twitter.com/ncvjSYBVUI — 柳花 (@My_universe_mh) September 26, 2018

Wanna One l 2018.11.19 Coming Soon



Wanna One

2018.11.19 Coming Soon#WannaOne #워너원 #20181119 pic.twitter.com/BjHJq3tQqQ — Wanna One (@WannaOne_twt) October 24, 2018

看到节目组的细心，深藏在Wanna One粉丝内心深处的泪点是不是被戳中了呢？



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