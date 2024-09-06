2024「韓國人最愛K-POP男女團」調查結果：BTS穩居男團榜首，少女時代&BLACKPINK並列女團第一！Wanna One解散多年仍在前十

韓國蓋洛普本月在全國民眾中做了一項調查，結果顯示BTS防彈少年團、BIGBANG、少女時代、BLACKPINK仍是大眾接受度最高的偶像團，其後是Super Junior、東方神起、NewJeans、Wonder Girls等等。

韓國蓋洛普受媒體StarNews委託，於8月19日至23日對全國19歲至69歲男女民眾1052名進行了問卷調查，詢問21世紀以來出道的K-POP男團和女團中誰最受喜愛。

結果顯示，男團這邊有多達74%被調查者選擇了防彈少年團，支持率比第二的兩倍還多。而且，不論男女對防彈的偏好率都是74%，從年齡方面看支持率最高的是50代（83%），證實了防彈少年團不受性別和年齡限制的影響力。



排名第二的是2006年出道的BIGBANG，其後依次是Super Junior、東方神起、EXO、SEVENTEEN、SHINee、2PM、NCT、Wanna One。





值得一提的是，Wanna One作為選秀節目《Produce 101》第二季出道的期間限定團，活動時間僅一年半、早在2019年初就正式解散，如今已過去5年仍被全國民眾念念不忘，令人感慨。



女團這邊，少女時代和BLACKPINK都獲得了42%支持率，並列第一。兩組團都是女性支持者多過男性支持者，男女比例均為40比44；少女時代在30代（47%）和60代（46%）中得票率最高，BLACKPINK尤其獲得50代（48%）和40代（47%）的喜愛。

少女時代2007年出道至今已有17年，仍然屹立常青不倒地位，因全員實力過硬而享有「女團教科書」的美譽，是多年來公認的「國民女團」。



BLACKPINK比少女時代晚11年出道，今年迎來8週年，不久前四位成員合體出席了世巡實況電影「BORN PINK IN CINEMAS」紅毯活動並進行直播，讓團粉大呼感動。



從第三至第十依次是NewJeans、Wonder Girls、TWICE、2NE1、IVE、aespa、KARA、Red Velvet。



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