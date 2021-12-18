【2021 SBS演藝大賞】完整得獎名單：《我家的熊孩子》奪下大賞！《Running Man》池錫辰&梁世燦爆哭拿大獎

【2021 SBS演藝大賞】完整得獎名單：《我家的熊孩子》奪下大賞！《Running Man》池錫辰&梁世燦爆哭拿大獎

明星   2021年12月18日   星期六20:00   MiJimin   4

（封面圖源：SBS演藝大賞直播截圖）

【2021 SBS演藝大賞】完整得獎名單，熱門節目《Running Man》、《我家的熊孩子》、《家師父一體》、《同床異夢2》...等主持群大集合。

【2021 SBS演藝大賞】
（圖源：SBS演藝大賞預告截圖）

▼典禮主持人：李昇基、張度練、韓惠珍
（圖源：SBS演藝大賞直播截圖）

▼第一組頒獎人：池錫辰（代劉在錫上台頒獎）、車銀優
（圖源：SBS演藝大賞直播截圖）（圖源：SBS演藝大賞直播截圖）（圖源：SBS演藝大賞直播截圖）（圖源：SBS演藝大賞直播截圖）

▼新人獎（SHOW SPORTS部門）：《結夥072》李昇燁
（圖源：SBS演藝大賞直播截圖）
新人獎（Variety部門）：《白種元的胡同食堂》琴世祿
（圖源：SBS演藝大賞直播截圖）
新人獎（真人秀部門）：《我家的熊孩子》朴君、《踢球的她們》李賢伊
（圖源：SBS演藝大賞直播截圖）（圖源：SBS演藝大賞直播截圖）
新人獎（Radio DJ部門）：朴河宣
（圖源：SBS演藝大賞直播截圖）

▼Radio DJ 獎：《李淑榮的LOVE FM》李淑榮、《BOOM BOOM POWER》BOOM
（圖源：SBS演藝大賞直播截圖）（圖源：SBS演藝大賞直播截圖）

▼放送作家獎：《踢球的她們》張貞熙、《Running Man》梁孝任、《金榮澈的POWER FM》金潤喜、《想知道那個》黃彩英
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▼第一輪年度綜藝人獎：申東燁、卓在勳、李常敏（《我家的熊孩子》班底）
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▼最佳教練獎：《踢球的她們》的教練們
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▼Next Level 獎：張度練
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▼最佳家庭獎：《同床異夢2》
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▼第二輪年度綜藝人獎：李敬揆、李昇基、朴善英
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▼最佳團隊合作獎：《家師傅一體》
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▼Best Couple 獎：《踢球的她們》李壽根、裴成載
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▼第三輪年度綜藝人獎：池錫辰、劉在錫、金鍾國
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▼特別賞：《白種元的胡同食堂》（PD上台代領獎）
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▼優秀節目獎（SHOW SPORTS部門）：《傳說的舞台Archive K》、《LOUD》
優秀節目獎（TALK&Variety部門）：《脫掉鞋子恢單4men》
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▼優秀獎（TALK&Variety部門）：《脫掉鞋子恢單4men》金俊浩、林元熙
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▼優秀獎（SHOW SPORTS部門）：《踢球的她們》第1季女隊-趙張團
（圖源：SBS演藝大賞直播截圖）（圖源：SBS演藝大賞直播截圖）

▼優秀獎（真人秀）：《同床異夢2》李智慧
（圖源：SBS演藝大賞直播截圖）（圖源：SBS演藝大賞直播截圖）

▼第四輪年度綜藝人獎：金九拉、徐章焄、梁世炯
（圖源：SBS演藝大賞直播截圖）

▼「心傷」獎（吳恩英博士選出的「落選大賞會傷心的人）：卓在勳
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▼最優秀獎（SHOW SPORTS部門）：《踢球的她們》PD領獎
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▼最優秀節目獎：《Running Man》寶弼PD領獎
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▼最優秀獎（SHOW SPORTS部門）：《踢球的她們》朴善英
（圖源：SBS演藝大賞直播截圖）

▼最優秀獎（Variety部門）：《Running Man》梁世燦
（圖源：SBS演藝大賞直播截圖）（圖源：SBS演藝大賞直播截圖）（圖源：SBS演藝大賞直播截圖）

▼最優秀獎（真人秀）：《我家的熊孩子》、《脫掉鞋子恢單4men》卓在勳
（圖源：SBS演藝大賞直播截圖）

▼製作人獎：《家師父一體》、《LOUD》、《結夥072》李昇基
（圖源：SBS演藝大賞直播截圖）

▼SBS名譽社員獎：《Running Man》池錫辰
（圖源：SBS演藝大賞直播截圖）

▼大賞：《我家的熊孩子》
（圖源：SBS演藝大賞直播截圖）

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留言/評論
  • 平時running man放其他成員的紙牌就多，但今次放的就是劉大神了😆
    2小時前
  • 超好奇大賞是誰🤣
    4小時前
  • 蔡欣靜張碧珊
    4小時前
  • 🤣👍
    4小時前
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