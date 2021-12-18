【2021 SBS演藝大賞】完整得獎名單：《我家的熊孩子》奪下大賞！《Running Man》池錫辰&梁世燦爆哭拿大獎

【2021 SBS演藝大賞】完整得獎名單，熱門節目《Running Man》、《我家的熊孩子》、《家師父一體》、《同床異夢2》...等主持群大集合。
▼新人獎（SHOW SPORTS部門）：《結夥072》李昇燁
新人獎（Variety部門）：《白種元的胡同食堂》琴世祿
新人獎（真人秀部門）：《我家的熊孩子》朴君、《踢球的她們》李賢伊
新人獎（Radio DJ部門）：朴河宣
▼Radio DJ 獎：《李淑榮的LOVE FM》李淑榮、《BOOM BOOM POWER》BOOM
▼放送作家獎：《踢球的她們》張貞熙、《Running Man》梁孝任、《金榮澈的POWER FM》金潤喜、《想知道那個》黃彩英
▼第一輪年度綜藝人獎：申東燁、卓在勳、李常敏（《我家的熊孩子》班底）
▼優秀節目獎（SHOW SPORTS部門）：《傳說的舞台Archive K》、《LOUD》
優秀節目獎（TALK&Variety部門）：《脫掉鞋子恢單4men》
▼優秀獎（TALK&Variety部門）：《脫掉鞋子恢單4men》金俊浩、林元熙
▼優秀獎（SHOW SPORTS部門）：《踢球的她們》第1季女隊-趙張團
▼「心傷」獎（吳恩英博士選出的「落選大賞會傷心的人）：卓在勳
▼最優秀獎（SHOW SPORTS部門）：《踢球的她們》PD領獎
▼最優秀獎（SHOW SPORTS部門）：《踢球的她們》朴善英
▼最優秀獎（Variety部門）：《Running Man》梁世燦
▼最優秀獎（真人秀）：《我家的熊孩子》、《脫掉鞋子恢單4men》卓在勳
▼製作人獎：《家師父一體》、《LOUD》、《結夥072》李昇基
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