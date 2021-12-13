NO:ZE臉頰驚現超大唇印，原來是來自Aiki的熱烈愛意！Gabee和Lee Jung全都嫉妒了XD

所以現在誰是Aiki的女朋友呢？XD

NO:ZE昨天在IG限時動態PO出一張自拍照，寫道：「歐尼的嘴唇為什麼這麼大？」照片裡可以看到NO:ZE臉頰上有好大一個紅色唇印：



這個唇印的主人就是Aiki！NO:ZE PO照後Aiki也在IG上公開了當時的影片並留言：「今天的大邱演唱會好開心。」原來當天《Street Woman Fighter》舞者們舉辦演唱會《ON THE STAGE》，快結束時Aiki正在舞台上自拍，NO:ZE突然跑過來摟住她的肩膀，Aiki就順勢給她一個bobo：



雖然影片沒有聲音但彷彿能聽到現場粉絲的尖叫了！



Gabee在影片下留言問Aiki：「所以你只是和我玩玩而已，戀愛就和NO:ZE談嗎？」NO:ZE高調留言：「看到了嗎，各位？」Yell發了好幾個捂眼睛和捂嘴巴的emoji，Lee Jung說：「我真的很嫉妒。」NO:ZE驕傲地回復她：「事情就變成這樣了。」



之前Aiki曾在《Street Woman Fighter》特別脫口秀中說自己「雖然有老公但還沒有女朋友」，引起NO:ZE、Gabee和Rihey一起爭寵，而且NO:ZE在上節目之前就已經是Aiki的粉絲，難怪被親之後那麼開心啦~



NO:ZE昨天的舞台造型也引起粉絲轟動，據說是警衛員概念，襯衫、領帶、皮帶，真的又美又有氣場啊：



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