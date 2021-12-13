NO:ZE脸颊惊现超大唇印，原来是来自Aiki的热烈爱意！Gabee和Lee Jung全都嫉妒了XD

所以现在谁是Aiki的女朋友呢？XD

NO:ZE昨天在IG限时动态PO出一张自拍照，写道：「欧尼的嘴唇为什么这么大？」照片里可以看到NO:ZE脸颊上有好大一个红色唇印：



这个唇印的主人就是Aiki！NO:ZE PO照后Aiki也在IG上公开了当时的影片并留言：「今天的大邱演唱会好开心。」原来当天《Street Woman Fighter》舞者们举办演唱会《ON THE STAGE》，快结束时Aiki正在舞台上自拍，NO:ZE突然跑过来搂住她的肩膀，Aiki就顺势给她一个bobo：



虽然影片没有声音但彷佛能听到现场粉丝的尖叫了！



Gabee在影片下留言问Aiki：「所以你只是和我玩玩而已，恋爱就和NO:ZE谈吗？」NO:ZE高调留言：「看到了吗，各位？」Yell发了好几个捂眼睛和捂嘴巴的emoji，Lee Jung说：「我真的很嫉妒。」NO:ZE骄傲地回复她：「事情就变成这样了。」



之前Aiki曾在《Street Woman Fighter》特别脱口秀中说自己「虽然有老公但还没有女朋友」，引起NO:ZE、Gabee和Rihey一起争宠，而且NO:ZE在上节目之前就已经是Aiki的粉丝，难怪被亲之后那么开心啦~



NO:ZE昨天的舞台造型也引起粉丝轰动，据说是警卫员概念，衬衫、领带、皮带，真的又美又有气场啊：



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