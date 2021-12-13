2021上半年有《黑道律師文森佐》下半年有《海岸村恰恰恰》！韓國電視劇大熱！海外版權討論中

韓國知名電視劇企劃與製作公司Studio Dragon，多年來經手相當多人氣電視劇，除了事前企劃，也會參與製作，甚至包含行銷全球與海外版權的銷售。而在2021年更是韓劇火紅的一年，無論透過電視劇或各式各樣的OTT平台，多種不同類型的電視劇都被全球觀眾們收看著。

在Studio Dragon作品中，2021年在tvN播出的《黑道律師文森佐》與《海岸村恰恰恰》在韓國受到廣大觀眾們的喜愛，兩部電視劇的收視率分別達到18.4％以及14.5％的紀錄。（包含有線電視、IPTV、衛星收視等整合收費平台，由尼爾森韓國提供）



在今年2月播出的《黑道律師文森佐》描述遭到義大利黑手黨組織背叛而回到韓國的律師文森佐，與原屬大公司底下為不法公司辯護的洪車瑛律師，聯手打擊惡黨。宋仲基與全汝彬的合作，劇情充滿緊張動作，加上全棟「黃金廣場」居民的喜劇成份，讓這部作品充滿新鮮氣氛，向全世界公開後也在今年上半年得到相當好的成績。



而在今年8月所播出的《海岸村恰恰恰》，描述現實主義的都會牙科醫師尹惠珍，以及萬能打工達人洪班長在公辰漁村的相遇，展開了不時鬥嘴的療癒系戀情，以及全村可愛村民的溫馨故事。從首爾來的申敏兒在公辰找到了都市中沒有的人情味，也改變了自己，金宣虎在片中的表現也讓觀眾相當喜愛，而在現今煽情題材氾濫之下，這樣清爽療癒的電視劇更是大獲好評。



《海岸村恰恰恰》的作家申夏恩提到當時的製作意圖，在現今這個情緒上的距離很難拉近的時代，想要訴說一個在人與人之間，無論如何都存在著愛情的故事。而《海岸村恰恰恰》其實是極富「韓國式情感」的一部電視劇作品，這樣的故事能夠在全世界擁有高人氣，是否因為故事是真正出自於「人心」的關係呢？



隨著全球關注著韓劇，相關的附加事業以及翻拍的版權討論也接連而來，《黑道律師文森佐》與《海岸村恰恰恰》都有與觀光公社合作，讓觀眾們有機會透過VR體驗拍攝地點，並且兩部作品也都有海外翻拍的版權正在討論中。Studio Dragon製作組表示，綜合題材性的《黑道律師文森佐》以及療癒戀情類的《海岸村恰恰恰》說明了全球觀眾們能接受多樣題材，並相當喜歡韓國電視劇，接下來也將送上更多讓大家能愉快收看的內容。



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