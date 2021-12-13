長生不老的男神就是讚！2021台灣「十大熱門韓劇」《室友是九尾狐》《滅亡》贏過《Penthouse、智異山》

長生不老的男神就是讚！2021台灣「十大熱門韓劇」《室友是九尾狐》《滅亡》贏過《Penthouse、智異山》

韓劇   2021年12月13日   星期一10:38   MiJimin  

（封面圖源：Facebook@iQIYI TW）

因為《智異山》是靠近年底時播出，所以在觀看量排名計算上是有點可惜，不過，奇幻愛情劇真的是完全大勝啊～！愛奇藝台灣站公布的2021台灣「十大熱門韓劇」中，你一共看了幾部呢？

近期，串流平台「愛奇藝台灣站」公布了2021年的「十大熱門韓劇」，結果令網友相當意外，平台上的台灣人反而偏愛奇幻愛情劇，由《我的室友是九尾狐》拿下冠軍，也在全球創下了超過1億的觀看人次紀錄，而《某一天滅亡來到我家門前》也拿下亞軍。
（圖源：愛奇藝台灣站官方提供）

《The Penthouse上流戰爭（上流社會）》則是三季都上榜，2021排名果然是一定會有他，此外，十月底才開播的《智異山》也憑藉人氣擠進了TOP.10。

【2021年度十大熱門韓劇】中，你一共看了幾部呢？

1．《我的室友是九尾狐》主演：張基龍、李惠利
（圖源：Facebook@iQIYI TW）

2．《某一天滅亡來到我家門前》主演：朴寶英、徐仁國
（圖源：Facebook@iQIYI TW）

3．《The Penthouse 3》主演：金素妍、李智雅、柳真
（圖源：SBS《The Penthouse 3》官方海報）

4．《大發不動產》主演：張娜拉、鄭容和
（圖源：KBS2《大發不動產》官方海報）

5．《The Penthouse 2》主演：金素妍、李智雅、柳真
（圖源：SBS《The Penthouse 2》官方海報）

6．《Voice 4》主演：李荷娜、宋承憲
（圖源：tvN《Voice 4》官方海報）

7．《來魔女食堂吧》主演：宋智孝、南志鉉、蔡鍾協
（圖源：TVING《來魔女食堂吧》官方海報）

8．《The Penthouse》主演：金素妍、李智雅、柳真
（圖源：SBS《The Penthouse》官方海報）

9．《One the Woman雙重人生》主演：李荷妮、李相侖
（圖源：愛奇藝台灣站官網截圖）

10．《智異山》主演：全智賢、朱智勛
（圖源：Facebook@iQIYI TW）

如果錯過了哪齣好劇，就趁現在一次補足吧～！

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