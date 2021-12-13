長生不老的男神就是讚！2021台灣「十大熱門韓劇」《室友是九尾狐》《滅亡》贏過《Penthouse、智異山》

因為《智異山》是靠近年底時播出，所以在觀看量排名計算上是有點可惜，不過，奇幻愛情劇真的是完全大勝啊～！愛奇藝台灣站公布的2021台灣「十大熱門韓劇」中，你一共看了幾部呢？

近期，串流平台「愛奇藝台灣站」公布了2021年的「十大熱門韓劇」，結果令網友相當意外，平台上的台灣人反而偏愛奇幻愛情劇，由《我的室友是九尾狐》拿下冠軍，也在全球創下了超過1億的觀看人次紀錄，而《某一天滅亡來到我家門前》也拿下亞軍。



《The Penthouse上流戰爭（上流社會）》則是三季都上榜，2021排名果然是一定會有他，此外，十月底才開播的《智異山》也憑藉人氣擠進了TOP.10。

【2021年度十大熱門韓劇】中，你一共看了幾部呢？

1．《我的室友是九尾狐》主演：張基龍、李惠利



2．《某一天滅亡來到我家門前》主演：朴寶英、徐仁國



3．《The Penthouse 3》主演：金素妍、李智雅、柳真



4．《大發不動產》主演：張娜拉、鄭容和



5．《The Penthouse 2》主演：金素妍、李智雅、柳真



6．《Voice 4》主演：李荷娜、宋承憲



7．《來魔女食堂吧》主演：宋智孝、南志鉉、蔡鍾協



8．《The Penthouse》主演：金素妍、李智雅、柳真



9．《One the Woman雙重人生》主演：李荷妮、李相侖



10．《智異山》主演：全智賢、朱智勛



如果錯過了哪齣好劇，就趁現在一次補足吧～！

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞