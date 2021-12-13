长生不老的男神就是赞！2021台湾「十大热门韩剧」《室友是九尾狐》《灭亡》赢过《Penthouse、智异山》

因为《智异山》是靠近年底时播出，所以在观看量排名计算上是有点可惜，不过，奇幻爱情剧真的是完全大胜啊～！爱奇艺台湾站公布的2021台湾「十大热门韩剧」中，你一共看了几部呢？

近期，串流平台「爱奇艺台湾站」公布了2021年的「十大热门韩剧」，结果令网友相当意外，平台上的台湾人反而偏爱奇幻爱情剧，由《我的室友是九尾狐》拿下冠军，也在全球创下了超过1亿的观看人次纪录，而《某一天灭亡来到我家门前》也拿下亚军。



《The Penthouse上流战争（上流社会）》则是三季都上榜，2021排名果然是一定会有他，此外，十月底才开播的《智异山》也凭藉人气挤进了TOP.10。

【2021年度十大热门韩剧】中，你一共看了几部呢？

1．《我的室友是九尾狐》主演：张基龙、李惠利



2．《某一天灭亡来到我家门前》主演：朴宝英、徐仁国



3．《The Penthouse 3》主演：金素妍、李智雅、柳真



4．《大发不动产》主演：张娜拉、郑容和



5．《The Penthouse 2》主演：金素妍、李智雅、柳真



6．《Voice 4》主演：李荷娜、宋承宪



7．《来魔女食堂吧》主演：宋智孝、南志铉、蔡钟协



8．《The Penthouse》主演：金素妍、李智雅、柳真



9．《One the Woman双重人生》主演：李荷妮、李相仑



10．《智异山》主演：全智贤、朱智勋



如果错过了哪出好剧，就趁现在一次补足吧～！

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