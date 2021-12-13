长生不老的男神就是赞！2021台湾「十大热门韩剧」《室友是九尾狐》《灭亡》赢过《Penthouse、智异山》

长生不老的男神就是赞！2021台湾「十大热门韩剧」《室友是九尾狐》《灭亡》赢过《Penthouse、智异山》

韩剧   2021年12月13日   星期一10:38   MiJimin  

（封面图源：Facebook@iQIYI TW）

因为《智异山》是靠近年底时播出，所以在观看量排名计算上是有点可惜，不过，奇幻爱情剧真的是完全大胜啊～！爱奇艺台湾站公布的2021台湾「十大热门韩剧」中，你一共看了几部呢？

近期，串流平台「爱奇艺台湾站」公布了2021年的「十大热门韩剧」，结果令网友相当意外，平台上的台湾人反而偏爱奇幻爱情剧，由《我的室友是九尾狐》拿下冠军，也在全球创下了超过1亿的观看人次纪录，而《某一天灭亡来到我家门前》也拿下亚军。
（图源：爱奇艺台湾站官方提供）

《The Penthouse上流战争（上流社会）》则是三季都上榜，2021排名果然是一定会有他，此外，十月底才开播的《智异山》也凭藉人气挤进了TOP.10。

【2021年度十大热门韩剧】中，你一共看了几部呢？

1．《我的室友是九尾狐》主演：张基龙、李惠利
（图源：Facebook@iQIYI TW）

2．《某一天灭亡来到我家门前》主演：朴宝英、徐仁国
（图源：Facebook@iQIYI TW）

3．《The Penthouse 3》主演：金素妍、李智雅、柳真
（图源：SBS《The Penthouse 3》官方海报）

4．《大发不动产》主演：张娜拉、郑容和
（图源：KBS2《大发不动产》官方海报）

5．《The Penthouse 2》主演：金素妍、李智雅、柳真
（图源：SBS《The Penthouse 2》官方海报）

6．《Voice 4》主演：李荷娜、宋承宪
（图源：tvN《Voice 4》官方海报）

7．《来魔女食堂吧》主演：宋智孝、南志铉、蔡钟协
（图源：TVING《来魔女食堂吧》官方海报）

8．《The Penthouse》主演：金素妍、李智雅、柳真
（图源：SBS《The Penthouse》官方海报）

9．《One the Woman双重人生》主演：李荷妮、李相仑
（图源：爱奇艺台湾站官网截图）

10．《智异山》主演：全智贤、朱智勋
（图源：Facebook@iQIYI TW）

如果错过了哪出好剧，就趁现在一次补足吧～！

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