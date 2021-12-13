「李光洙看了要嫉妒XD」李善彬見偶像AIKI超主動！貼身&逗笑&送飛吻～♥️

女演員李善彬看到自己喜歡的女舞者秒變小迷妹。

2021 MAMA於日前在首爾隆重舉行，最近因為《酒鬼都市女人們》而人氣飆升的李善彬也作為嘉賓出席了活動。 在這裡她遇到了自己最近超愛的女舞者，憑藉《Street Woman Fighter》節目而火速躥紅的霸氣舞者AIKI。 迷妹見到偶像肯定要合影啊，照片中李善彬開心到表情變形，手舞足蹈，緊緊貼在AIKI身邊，全身心都在表達自己的激動興奮之情。



相反，AIKI則被李善彬的熱情弄得很害羞，用手捂住了臉，還把合影PO到了自己IG上，附文調侃：「善彬小姐，你這樣主動反倒讓我很害羞。 等下，你有時間嗎？ 」 哈哈哈哈，AIKI嘴上說不好意思，但手卻默默摟住了迷妹的腰！李善彬又回應稱：「我沒有時間，我從不隨便逗人開心，現在想起我了吧！」 、「我居然逗笑了AIKI，追星成功，太帥了，真的太帥了，根本冷靜不下來......」 AIKI也直呼「還是第一次見到這麼主動的女明星」。



此前，李善彬就在某檔節目中透露過對AIKI強烈的「飯心」，稱：「追星的過程中有時候會莫名生氣，最近我很喜歡AIKI，從她和HAHA在TIKTOK上挑戰跳舞的時候就喜歡了，最近有不少人向她告白，有種我喜歡的人被搶的了心情。 」



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