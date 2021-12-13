[有雷]《Happiness》最終回收視衝到高點！韓孝周與被感染變身的朴炯植能否擁有幸福（EP11－12完）

[有雷]《Happiness》上週六播出最終回，也刷新自身最高收視率。最令大家關注的就是已被感染的朴炯植，最後是否由韓孝周的抗體來治癒？社區內的居民依舊為搶食鬧成一團，安德魯連續殺害多名住戶，前來威脅警察CP的原因為何？大家都能得到幸福的結局嗎？

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《Happiness》原本一直遮住真實長相的安德魯，原來是通緝犯，早已在隔離時殺害了清掃阿姨與15樓的金世勛，而住戶中的6樓醫生吳主賢以及住戶代表早已知道安德魯殺了人，但決定站在安德魯這邊來威脅鄭伊賢（朴炯植飾）與尹新春（韓孝周飾），除了搶走他們的食物外，還要求他們深入感染者所在處，去打開全棟的緊急電源。



在兩人從感染者群脫逃時，新春發現了伊賢胸前的傷口，伊賢這才坦白自己也被感染，希望新春遠離他，不然他會感到心跳加速以及口渴嚴重，新春更是告白自己也有一樣的狀況，因為愛著眼前的伊賢，見到他時一樣緊張悸動，雖然兩人是契約結婚，也從沒正式表白對對方的愛意，但卻在真正危難時感到對方的重要性。



住戶依舊各自盤算著對自己有利的東西，小三與律師想要竊取吳主賢的虛擬貨幣，清掃夫婦開始動了歪腦筋想佔有住戶的珠寶與房子，住戶代表至今依舊還想著連任……終於尹新春先帶著受傷的警察正國，心臟病的孩子徐允，以及決定與律師老公分手的妻子，順利離開隔離區域接觸外界。但此時鄭伊賢在樓頂與安德魯對峙時，也直接變身而咬了安德魯。



韓泰錫（趙宇鎮飾）將以新春抗體製作出僅存的治療劑，偷偷交給新春帶出打算給伊賢施打，不過新春卻將這劑打在了徐允的母親身上，她深信社區內一定還有其他人像她一樣帶有抗體，譬如4樓羅姓作家的哥哥，即使一開始就被咬傷但傷口卻沒有惡化，也沒有嚴重口渴。網紅東炫的母親看起來也沒有嚴重發作，或許他們都是身上帶有抗體的人。當她再度回隔離區擁抱伊賢，說無論伊賢變得如何，一定會留在他身邊，令人相當動容。



最終看來已經恢復了疫情之前的樣子，社區再度成為了居民們自由散步的空間，能夠和自己最愛的人走在一起就是最幸福的事。



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