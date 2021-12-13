「李光洙看了要嫉妒XD」李善彬见偶像AIKI超主动！贴身&逗笑&送飞吻～♥️

女演员李善彬看到自己喜欢的女舞者秒变小迷妹。

2021 MAMA於日前在首尔隆重举行，最近因为《酒鬼都市女人们》而人气飙升的李善彬也作为嘉宾出席了活动。 在这里她遇到了自己最近超爱的女舞者，凭藉《Street Woman Fighter》节目而火速蹿红的霸气舞者AIKI。 迷妹见到偶像肯定要合影啊，照片中李善彬开心到表情变形，手舞足蹈，紧紧贴在AIKI身边，全身心都在表达自己的激动兴奋之情。



相反，AIKI则被李善彬的热情弄得很害羞，用手捂住了脸，还把合影PO到了自己IG上，附文调侃：「善彬小姐，你这样主动反倒让我很害羞。 等下，你有时间吗？ 」 哈哈哈哈，AIKI嘴上说不好意思，但手却默默搂住了迷妹的腰！李善彬又回应称：「我没有时间，我从不随便逗人开心，现在想起我了吧！」 、「我居然逗笑了AIKI，追星成功，太帅了，真的太帅了，根本冷静不下来......」 AIKI也直呼「还是第一次见到这么主动的女明星」。



此前，李善彬就在某档节目中透露过对AIKI强烈的「饭心」，称：「追星的过程中有时候会莫名生气，最近我很喜欢AIKI，从她和HAHA在TIKTOK上挑战跳舞的时候就喜欢了，最近有不少人向她告白，有种我喜欢的人被抢的了心情。 」



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