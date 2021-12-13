ITZY&《魷魚遊戲》許成泰在MAMA的合作舞台讓粉絲們陷入瘋狂！「根本在看小電影！超精彩～」

留眞在表演舞台上高難度的武打戲，加上用槍指著禮志的這一幕，讓人放聲尖叫啊～，太霸氣了啦！！！（深陷她的舞台魅力中~ ）

相信上週末登場的年度盛事《2021 MAMA》（Mnet亞洲音樂大獎／Mnet Asian Music Awards）表演舞台都令粉絲們相當難忘，其中，人氣女團 ITZY 和熱門韓劇《魷魚遊戲》的演員許成泰，帶來了非常特別的合作舞台，讓網友們直呼實在是太過癮了～。



▼《LOCO》+《Mafia In the morning》MAMA 完整表演舞台：



這次是以舞蹈結合劇情演出，開頭老大許成泰命令留眞對ITZY下手，把黑手黨的意境完全融入，歌詞中「瘋狂地愛」、「失去控制」也完全符合設定，精彩到一秒都不捨得眨眼，每一幕切換都令人起雞皮疙瘩。



留眞用槍指著禮志這一幕，太魅了～！！！



接著一連串動作戲，武打動作招招到位，這樣的LIVE要不出錯，心臟真的要非常大顆！成果也非常地棒。



但原來…留眞放過ITZY，用槍指著老大許成泰，老大這才發現自己一手培育長大的是隻叛逆的老虎（虎崽子／背叛者），最終留眞一槍解決了老大，對著鏡頭說：「我就是黑手黨！」（我有種看完了韓劇《以吾之名》的即視感XD）



▼而官方也公開了這一場表演的練習室影片，能夠更加清晰地欣賞成員們的表情與肢體動作，看完只想說：「不愧是ITZY！」



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