ITZY&《鱿鱼游戏》许成泰在MAMA的合作舞台让粉丝们陷入疯狂！「根本在看小电影！超精彩～」

留眞在表演舞台上高难度的武打戏，加上用枪指著礼志的这一幕，让人放声尖叫啊～，太霸气了啦！！！（深陷她的舞台魅力中~ ）

相信上周末登场的年度盛事《2021 MAMA》（Mnet亚洲音乐大奖／Mnet Asian Music Awards）表演舞台都令粉丝们相当难忘，其中，人气女团 ITZY 和热门韩剧《鱿鱼游戏》的演员许成泰，带来了非常特别的合作舞台，让网友们直呼实在是太过瘾了～。



▼《LOCO》+《Mafia In the morning》MAMA 完整表演舞台：



这次是以舞蹈结合剧情演出，开头老大许成泰命令留眞对ITZY下手，把黑手党的意境完全融入，歌词中「疯狂地爱」、「失去控制」也完全符合设定，精彩到一秒都不舍得眨眼，每一幕切换都令人起鸡皮疙瘩。



留眞用枪指著礼志这一幕，太魅了～！！！



接著一连串动作戏，武打动作招招到位，这样的LIVE要不出错，心脏真的要非常大颗！成果也非常地棒。



但原来…留眞放过ITZY，用枪指著老大许成泰，老大这才发现自己一手培育长大的是只叛逆的老虎（虎崽子／背叛者），最终留眞一枪解决了老大，对著镜头说：「我就是黑手党！」（我有种看完了韩剧《以吾之名》的即视感XD）



▼而官方也公开了这一场表演的练习室影片，能够更加清晰地欣赏成员们的表情与肢体动作，看完只想说：「不愧是ITZY！」



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