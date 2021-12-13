SM娛樂隱藏的小分隊！男帥女靚，連氛圍感都越來越像了

很多愛豆團都愛組小分隊，SM娛樂旗下這支隱形小分隊你們發現了嗎？

說的就是少女時代的太妍和SHINee的Key，雖然兩人隸屬於不同的團隊，但卻是娛樂圈出名了「姐弟檔」，是Key在部隊服役，太妍 都要去探班的鐵關係，還引得Key的隊友珉豪吐槽，說「太妍怎麼只去軍隊看了Key」，總之兩人經常同框，關係好得不得了 。

太妍和Key還是綜藝節目《驚人的星期六》里的固定嘉賓，兩人經常出現在對方的IG裡，連造型都是相呼應的！！！這還不是小分隊？？



不僅如此，Key亮相《我獨自生活》時，太妍就來他家做客了，兩人交心的模樣真的太讓人羨慕了，誰都希望有一個可以隨時吐露心聲，無條件站在自己這邊的死黨好友吧。



Key新專輯先行曲《HATE THAT》，那肯定要邀請太妍來伴唱啊。太妍也是好朋友幫到底，預告、MV、實時LIVE全部亮相，這要是算演出費的話，應該是很大一筆哦！！



太妍和Key不光一起拍廣告，又一同錄製了屬於他倆的新網路綜藝《太Key箱子》，據說是太妍提議拍攝的，Key當時雖然嚇了一跳，但很快就同意了。



太妍和Key其實氛圍感很像，都是那種看上去安安靜靜，其實一遇到自己喜歡的領域會玩得很瘋的精靈鬼怪型，好朋友相處久了連顏值都越來越像了。

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