【有片】怎麼會有人哭起來這麼可愛！THE BOYZ演唱會尾場泳勛發言太激動，一開口「哭腔+委屈臉」讓成員集體笑翻XD

答應我一定要看影片！所有成員都被#泳勛 可愛到了，一邊鬧一邊哄他，這畫面真的很好笑也很好哭XD

THE BOYZ最近舉辦了一連3天的線下粉絲演唱會《THE B-ZONE》，昨天是最後一場。 臨近結束時成員們輪流唸寫給粉絲的一封信，到了泳勛時一開始他還努力鎮定，念到粉絲名字時突然破防！



泳勛：「2年時間沒能和THE B在一起，真的有很多難過、疲憊和傷心的時刻…… 」這句還沒唸完就忍不住了，趕快轉過身去：



成員們一邊笑一邊鼓勵泳勛：「好像以前見過這一幕啊」、「要替你唸嗎？ 」泳勛噘著嘴仍然堅持：「不要。 」定睛一看文稿又出現哭腔：「還剩好多啊！」旁邊的成員已經笑到蹲在地上XD



泳勛嘗試擋住臉來唸，旁邊成員調皮地突然把紙抽走，果然紙後面又是一個小哭包XD



柱延叫他繼續唸，泳勛急得往後退了一步，委屈地說：「我真的唸不下去！」成員們又一次笑彎腰：「跟2年前太像了吧？ 」



泳勛最後努力了一次：「讓我們堅持下來的，就是THE B們的美好話語~~ 」因為哭得太厲害剩下的部份由其他成員唸完，不過最後一句還是交給他。泳勛：「我愛你們THE B，再見~~」（破音）



網友們看完也被泳勳可愛哭了：「真的太可愛了，我的心都在顫抖！」、「前邊鶴年和柱延發言時都在跟著哭，到了泳勛突然忍不住笑出來kkk」、「成員們一直哄他也超好笑」、「因為規定不能喊叫所以現場粉絲都在小聲說怎麼辦怎麼辦」、「 哭著哭著用衣袖擦眼睛真的太可愛啦！」



完整版影片：



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