【有片】怎么会有人哭起来这么可爱！THE BOYZ演唱会尾场泳勋发言太激动，一开口「哭腔+委屈脸」让成员集体笑翻XD

答应我一定要看影片！所有成员都被#泳勋 可爱到了，一边闹一边哄他，这画面真的很好笑也很好哭XD

THE BOYZ最近举办了一连3天的线下粉丝演唱会《THE B-ZONE》，昨天是最后一场。 临近结束时成员们轮流念写给粉丝的一封信，到了泳勋时一开始他还努力镇定，念到粉丝名字时突然破防！



泳勋：「2年时间没能和THE B在一起，真的有很多难过、疲惫和伤心的时刻…… 」这句还没念完就忍不住了，赶快转过身去：



成员们一边笑一边鼓励泳勋：「好像以前见过这一幕啊」、「要替你念吗？ 」泳勋噘著嘴仍然坚持：「不要。 」定睛一看文稿又出现哭腔：「还剩好多啊！」旁边的成员已经笑到蹲在地上XD



泳勋尝试挡住脸来念，旁边成员调皮地突然把纸抽走，果然纸后面又是一个小哭包XD



柱延叫他继续念，泳勋急得往后退了一步，委屈地说：「我真的念不下去！」成员们又一次笑弯腰：「跟2年前太像了吧？ 」



泳勋最后努力了一次：「让我们坚持下来的，就是THE B们的美好话语~~ 」因为哭得太厉害剩下的部份由其他成员念完，不过最后一句还是交给他。泳勋：「我爱你们THE B，再见~~」（破音）



网友们看完也被泳勋可爱哭了：「真的太可爱了，我的心都在颤抖！」、「前边鹤年和柱延发言时都在跟著哭，到了泳勋突然忍不住笑出来kkk」、「成员们一直哄他也超好笑」、「因为规定不能喊叫所以现场粉丝都在小声说怎么办怎么办」、「 哭著哭著用衣袖擦眼睛真的太可爱啦！」



完整版影片：



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