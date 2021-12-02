韓國製作組編輯神實力再現！《You Quiz》直接把少女時代變8人！網友意見兩極

自從演員金宣虎在事件爆發後，不僅從《兩天一夜》節目中下車，錄製好的部分也直接被消失，不管是站在邊邊的他被卡掉，或是坐在兩人中間也可以剪到完全看不見他，大家對於韓國製作組的編輯能力相當敬佩，畫面幾乎完全無違和感。這次類似的狀況再度出現在劉在錫的《You Quiz》。

在12月1日播出的tvN綜藝節目《You Quiz》，其中一位登場的嘉賓是被稱為Idol概念達人的閔熙珍。節目中閔熙珍也提到了當時她所構想的就是SM公司的少女時代，觀眾們都很熟悉她們在「Gee」一曲時穿著白色短T搭配緊身牛仔褲，閔熙珍也公開了當時的構思過程。



而節目中也出現了當時少女時代的團體資料照片，眼尖的網友們卻發現，當時少女時代的完整體應該是9位成員，而電視畫面中僅出現8人，成員Jessica直接被消失。由於Jessica從2014年退出了少女時代，當時所屬公司SM也發表聲明，表示她因個人因素而退出。



許多網友們表示「很有Sense嘛〜」「不錯啊，這樣對當事人反而更好」「本人是不願意待在這團隊才離開的，所以這樣編輯對她應該比較好吧…」「雖然也可以不編輯…但編輯掉就滿感謝的」「自己都不想留下了，當然要把她編輯掉啊…」感覺網友們的反應是相當支持製作團隊的，普遍認為Jessica當時是依照自己的意願而離開少女時代。



但當然也有持相反意見的留言，「又不是犯罪的人，這樣會不會太過份了？」「非得這樣剪掉嗎？」「要做到這程度嗎？」「那時Jessica的確是與大家在一起的，真的沒必要這樣。」也有許多人認為這樣是否矯枉過正，沒必要做到這程度。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞