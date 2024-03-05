是大暖男啊♥ 高三生生動闡述羅人友美談：把薯條投進嘴巴吃、跪著簽名又拎禮物現身

韓網近日出現一篇文章闡述《和我老公結婚吧》「暖男部長劉志赫」羅人友的美談，是名時為高三生的網友所寫。

韓國論壇dcinside的討論版塊「羅人友畫廊」，3日出現一篇長文‎生動敘述羅人友的美談，原Po描述自己2年前還是高三時遇見了羅人友，羅人友親切的跪著幫他與朋友簽名，還大老遠跑去美妝店買了護手霜、防曬乳與護唇膏當禮物送給他們，為他們高三苦悶的讀書生活加油。文中附上了照片佐證，是背面有著羅人友簽名的考題題本，還有護手霜等等羅人友特地買來的禮物。



原Po表示自己本來就打算要公開，不過由於要準備重考所以來遲了，也說明自己和朋友不太知道如何傳播藝人美談，但「希望這世上所有人都能知道羅人友的善良、Nice、令人心動的天使性格」，還希望其他網友能推薦更好的傳播平台包括媒體。最後再度感謝羅人友：「雖然不太會讀書，但託你的福努力用功了，我們倆最後都考上了大學！太感謝了！！♡」

網友看了紛紛留言「聽說考上了好的大學，畫廊主（指羅人友）知道也會記得且高興吧！」、「畫廊主真的是最棒的」、「畫廊主應該很欣慰吧，畫廊主那時候也是天使啊ㅠㅠㅠ謝謝你讓我覺得當羅演員的粉絲是對的」、「好感動啊，因為是這樣的人品，所以會是更成功的人！」……等等。

按照原Po的意思，此篇文章也被廣泛轉傳，各大韓國媒體爭相報導，另個論壇‎theqoo‎也掀起熱烈討論，大家都說羅人友好暖好善良，原Po描述的羅人友「把薯條投進嘴巴吃」的樣子也不斷被提及、說太可愛了，不少人都自豪沒有喜歡錯對象呢！



以下附上美談全文翻譯：

「大家好！為了講述2年前我經歷過的演員羅人友美談，所以寫了這篇文章。

2022年6月6日顯忠日那天到現在還記得很清楚。我和我朋友是高三生，所以去數學補習班之前，在聖水站附近的Lotteria儂特利（現在已經消失了）（按：儂特利是連鎖速食店）吃刨冰。

只有三張桌子的小Lotteria只有我們，還有隔壁桌身高高得看不到盡頭、戴著帽子的男子。因為我們的座位附近都是鏡子，所以那名男子的模樣透過鏡子全看得到，一坐下來就要吞掉整個漢堡，把薯條用投擲的方式投進嘴裡吃，看著看著覺得很神奇，目光都投向了那裡。

那時候我非常喜歡看‎《哲仁王后》‎，會死守直播，還會看《兩天一夜》‎，所以發現朝嘴巴投薯條吃的那名男子是演員羅人友時，手開始發抖。真的儘量不妨礙他、假裝沒認出來，和朋友吃刨冰吃完要走的時候，把想傳達的話寫在了便利貼上貼在考題題本遞給他，因為是高三只有這些紙張，詢問能不能簽名。然而，他真的欣然的來到我們桌前，還跪著和我們對視，問了我們的名字親切地簽名。

羅人友離開店家後，我和朋友真的嚇了一跳後又冷靜了一下，吃著不知道是從鼻子進去還是從嘴巴進去的刨冰，回過神後過了20、30分鐘左右，整張玻璃外又看到羅人友，他看著我們再次走進來……

羅人友看到我和朋友目瞪口呆，想要讓我們冷靜下來，說為了鼓勵我們認真讀書，匆忙挑了不同香味的護手霜，邊說邊給兩個OLIVE YOUNG（按：藥妝店）購物袋，讓我們各拿一份。打開購物袋，裡面有護手霜、防曬乳、護脣膏。他看我們興奮地鞠躬道謝便比出噓的手勢，很讓人悸動……（掩面）直到最後都緊緊握著拳頭說要加油，真的非常感謝……

後來查了一下，才知道OLIVE YOUNG和Lotteria往返要20、30分鐘的路程，看來是一出門又快速回來了……雖然是炎熱的夏天，但是非常感謝！！在高三疲憊的時期，多虧了演員羅人友，獲得了溫暖與動力。

希望這世上所有人都能知道羅人友的善良、Nice、令人心動的天使性格，多麼想公開美談，但因為我們還要重考，所以遲到了ㅜㅜ對不起ㅠㅠ

還有，我們剛還俗沒多久不知道如何傳播美談，最先想到的是官咖（按：粉絲俱樂部），也加入了會員，但沒辦法發表文章ㅠㅠ 搜尋欄搜尋羅人友官咖，這個網站顯示在第二個，所以在這邊寫了文章，如果有更好的方法或是媒體平台，請告訴我！！任何都歡迎！！

還有，非常感謝羅人友！！雖然不太會讀書，但託你的福努力用功了，我們倆最後都考上了大學！太感謝了！！♡」

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