韓版《紙房子》要來了：朴海秀版本宣傳片公開，面具大有來頭～！

實力派演員朴海秀好劇不斷，主演的新劇韓國版《紙房子》（Money Heist）公開了宣傳片。

原版《紙房子》是一部Netflix投資拍攝的西班牙電視劇，主要講述了以教授（Álvaro Morte飾）為主的犯罪團夥，將自己與人質反鎖在西班牙皇家造幣廠內，通過操縱人質、警察實現自己的計畫的故事。Netflix投資拍攝了韓國版，由劉智泰、朴海秀、金允珍、全鍾瑞、金智勛等實力派攜手主演，故事也改為了符合韓國本土的設定，以半島為背景，講述天才戰略家和具有不同個性和能力的盜賊們合作展開史無前例的搶盜的故事。



日前，韓國版《紙房子》公開了宣傳片，主人公是朴海秀。他戴著白色面具登場，摘掉面具之後說道：「大家好，Netflix的全球粉絲們，我是韓國版《紙房子》中柏林的扮演者朴海秀。」 該面具還是原版柏林的扮演者Pedro Alonso送給他的。朴海秀表示等到明年初韓版《紙房子》柏林面具正式公開後，他一定會送一面給Pedro Alonso當做禮物，當下為了保密還不能公開。



朴海秀飾演的柏林是8人小隊中的行動指揮，有著豐富的搶劫經驗，參與本次活動前被確診身患絕症，最多能活半年。 此前，朴海秀就在風靡全球的《魷魚遊戲》裡飾演男二號，這次又和Netflix合作，且加盟的還是經典劇作的韓國翻拍版，他要如何演繹新角色讓觀眾們非常期待。

韓版《紙房子》將於2022年與觀眾見面，大家期待嗎？

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