韩版《纸房子》要来了：朴海秀版本宣传片公开，面具大有来头～！

实力派演员朴海秀好剧不断，主演的新剧韩国版《纸房子》（Money Heist）公开了宣传片。

原版《纸房子》是一部Netflix投资拍摄的西班牙电视剧，主要讲述了以教授（Álvaro Morte饰）为主的犯罪团伙，将自己与人质反锁在西班牙皇家造币厂内，通过操纵人质、警察实现自己的计画的故事。Netflix投资拍摄了韩国版，由刘智泰、朴海秀、金允珍、全钟瑞、金智勋等实力派携手主演，故事也改为了符合韩国本土的设定，以半岛为背景，讲述天才战略家和具有不同个性和能力的盗贼们合作展开史无前例的抢盗的故事。



日前，韩国版《纸房子》公开了宣传片，主人公是朴海秀。他戴著白色面具登场，摘掉面具之后说道：「大家好，Netflix的全球粉丝们，我是韩国版《纸房子》中柏林的扮演者朴海秀。」 该面具还是原版柏林的扮演者Pedro Alonso送给他的。朴海秀表示等到明年初韩版《纸房子》柏林面具正式公开后，他一定会送一面给Pedro Alonso当做礼物，当下为了保密还不能公开。



朴海秀饰演的柏林是8人小队中的行动指挥，有著丰富的抢劫经验，参与本次活动前被确诊身患绝症，最多能活半年。 此前，朴海秀就在风靡全球的《鱿鱼游戏》里饰演男二号，这次又和Netflix合作，且加盟的还是经典剧作的韩国翻拍版，他要如何演绎新角色让观众们非常期待。

韩版《纸房子》将於2022年与观众见面，大家期待吗？

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻