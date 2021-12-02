最夯韓劇女主角都叫這名字！四位「惠珍」都可說是現代女性的最新代名詞！

如果大家看過最近人氣非常高的電視劇，想必對這個名字一定很有印象，這幾位編劇都不約而同把女主角取名叫做「惠珍」，或許漢字略有不同，不過韓文寫法都是相同的，這四位「惠珍」的表現大家都看了嗎？

＃《地獄公使》閔惠珍－金賢珠飾

《地獄公使》中的閔惠珍律師，在社會風氣已經被新真理教以及箭鏃主導的狀態下，依舊堅持著正義，希望找到證據向大眾證明新真理教的荒謬信仰。在片中金賢珠總是被打得遍體鱗傷，在後半段登場時更是剪了俐落的短髮，閔惠珍直接挺身而出與反派對立，可說是非常有想法並且選擇走上艱難道路的明智女性。



＃《以吾之名》吳惠進－韓韶禧飾

所謂的《以吾之名》相當諷刺，女主角韓韶禧在劇中根本從來沒有一個真正的名字，在劇中也演出她尋找著真實自我的過程。而當她被安排成為黑道臥底進入警隊時，所用的名字讀起來也是惠珍，不過為了符合她在劇中重案組警察的中性帥氣感，履歷表上寫的是「吳惠進」。劇中她也有相當多動作戲碼，總是咬牙自己包紮傷口，同樣是一位膽識過人的奇女子。



＃《海岸村恰恰恰》尹惠珍－申敏兒飾

《海岸村恰恰恰》的惠珍比起前兩位柔和得多，但是從首爾來到海岸村公辰的她，總是將社會地位掛在嘴邊，刻意與人保持距離劃清界線，看起來有些難以親近，只有一個好朋友。由於堅持自己的理念不讓病患花冤枉錢，而與院長嗆聲，憑著一股傲氣堅持在公辰開設牙醫診所，不過這個選擇也讓她愛上了那裡的一切。事事都做好計畫的牙醫惠珍，也同樣找到了自己愛的生活。



＃《我的上流世界》李慧珍－玉子妍飾

玉子妍曾在前作《驅魔麵館》中演出惡鬼角色而令人印象深刻，在《我的上流世界》中她更是先隱藏了自己的身份與名字，成為李寶英認可的家庭教師，但她卻是有計畫地想奪回自己的親生兒子以及愛人。雖然一開始她的存在比較類似反派，但後來的劇情反轉也為她加分不少。這個慧珍也是非常有計畫執行力的一位。



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