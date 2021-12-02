BTS防彈少年團JIMIN被韓網友扒出SNS傳情，和兩名女團成員在LA悄悄見面

韓網貼吧爆料防彈少年團成員JIMIN可能戀愛了，對方還是女團成員。

這兩日，防彈少年團忙著在美國舉辦線下演唱會，每場47000席的位置座無虛席，4場演唱會下來能吸引近20萬粉絲。 就在此時韓網貼吧突然有網民貼出了JIMIN疑似墜入戀情的照片。而事件的起因就是，有兩位女團成員在沒有工作安排、沒有經紀人陪伴的情況下去了美國，這兩位女團成員是IZ*ONE權恩妃和Lovelyz鄭叡仁。在廣大網友們看來，這時間也太巧了吧。



所謂的證據就是前段時間JIMIN公開在SNS上的大海照片，之後權恩妃和鄭叡仁同樣也上傳了大海照片，有細心的網民發現三張照片中的雲朵都一樣。



讓眾人加深猜測的原因還有去年朴智旻過生日時，鄭叡仁在自己的IG放上放了和米奇老鼠合照，配文的最後有只小雞。 同一天JIMIN在直播時曬過米奇老鼠的背景畫面，在粉絲之間JIMIN有個暱稱叫「小雞仔」。



另外，11月15日鄭叡仁更新的SNS中她穿著西裝外套拍照，其中一張是拿著愛心，但留言裡卻有人寫下「JIMIN？」 ，為何要在女愛豆的私人SNS裡刷男愛豆的名字呢？ 是不是很奇怪？ 隨後鄭叡仁直接把這條SNS刪了。鷹眼網友們還扒出JIMIN和鄭叡仁有同款戒指，難道是情侶戒？



三人都拍過同款照片，只是鄭叡仁比權恩妃更「可疑」一些，反正JIMIN不可能同時交往兩人，其中一人可能就是煙霧彈，到底誰是JIMIN的女友呢？ 恐怕連網友自己都說不清楚吧。 也有網友認為JIMIN和河成雲是好友，而河成雲曾經和權恩妃合作拍節目，權恩妃和鄭叡仁又是好朋友，所以經過河成雲，4人就成了好友。



截止到目前為止，JIMIN、權恩妃和鄭叡仁三人都未對此事做出任何回應。



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