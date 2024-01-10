帥炸了〜《死期將至》金智勳為力求轉型而留長髮並出演反派！以《惡之花》《紙房子》《芭蕾復仇曲》找到人生角色！

演員金智勳出道已超過20年，早期大多給人的印象是溫柔深情的富家公子，尤其在《華麗的對決》一劇更是創下高收視率而深植人心。為了跳脫這樣的形象，金智勳開始留長了頭髮，練出一身健壯的肌肉，並嘗試演出反派角色，破格演出大獲好評。

在最近剛完整公開的《死期將至》中，金智勳飾演財團繼承人朴泰宇，擁有變態的心理性格，非常殘忍的冷血殺人魔，他在電台節目訪談中提到自己的演技人生，以往總是演出本部長、室長，常常穿著西裝筆挺的他，最近幾年透過《惡之花》《紙房子》《芭蕾復仇曲》到《死期將至》，成功演出了多個人生角色。



為什麼會有想要轉變形象的想法呢？金智勳表示沒想過以留長頭髮就能改變形象，不過一直渴望能夠跳脫過往。他也說身為演員，想要展現不同樣貌並不是一件容易的事，為此他看了自己過去的作品，尤其是2014到2015年《華麗的對決》結束後，一直努力想改變既有形象，不過都失敗了，也感到相當大的挫折。



不過這一連串失敗的過程，反倒讓他感覺自己內在個性變得更成熟，也自然而然從臉上展現出跟以往不一樣的感覺，雖然角色或作品少得可憐，但為了改變，他一直忍耐著也等待新的作品。至於留了長髮的原因，他說因為演員沒戲拍的時候就是無業遊民，也不用去美容院，這些時間讓他試試看自己留長髮的樣子，就成了現在大家看到的他。



最近的《死期將至》中，雖然主角是徐仁國，但金智勳所飾演的朴泰宇卻是原著漫畫中沒有的角色，出現在電視劇版本中而貫穿了全劇集，戲份相當吃重，雖然表面看起來是人生勝利組，私下卻是害死了很多人，希望大家以哀求的眼神望向他的心理變態。金智勳一路走來，也幾乎登上了最帥殺人魔的行列，轉型非常成功。



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