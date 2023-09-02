這些戲份一定要嗎？從《黑暗榮耀》車珠英到《假面女郎》Nana都脫了，韓網友：為劇情服務vs很尷尬

不知道從何時起，影視劇靠女演員脫衣服來刺激收視率，這到底是毒藥還是良藥呢？

熱辣的裸戲必定會成為焦點，若和劇情相關倒是也能引領觀眾入戲，但更多的時候觀眾們認為這些場景似乎沒有過多的實際意義，反倒只留下「全裸爭議」的話題。



以最近火爆的 Netflix 韓劇來舉例，大熱復仇劇《黑暗榮耀》中扮演「崔惠程」的車柱英以上半身赤裸和背影全裸引爆熱議，最後車珠英不得不親自下場澄清，表示「必要的部位用了特效處理，但我的身體也有出現在其中」。



去年6月公開的韓版《紙房子：韓國篇》中，飾演「尹尾善」的李主儐也有激情全裸床戲的演出。 李主儐透露為了挑戰人生中的第一場床戲每天進行兩次的體能訓練或每週五次的普拉提訓練。 可惜的是，韓版《紙房子》因為較低的質量和尷尬演技等原因遭到觀眾的批評，未到達預期。 不過李主儐和金智勳的那場床戲倒是吸引了熱烈的關注，成為比劇情更引人的存在。



近期《假面女郎》正式公開，新人李寒別、世界第一美林珍娜（Nana）和童顏女神高賢廷三人扮演女主角「金貌美」的三個不同時期，李寒別和林珍娜在劇中都有大尺度裸露，前者在網路直播中脫掉了所有的衣服，後者在監獄中背部全裸。



對於女演員們的的大膽裸露，觀眾的反應也各不相同，有觀眾認為：「看得時候蠻尷尬的」、「不知道這是否是角色所需」、「為了炒作而加入的感覺」、「和家人一起看的時候要尷尬死了」; 還有觀眾覺得：「這是作品的一部份」、「職業抱怨者又在找茬」，「感到不舒服就別看」等，為此爭論不休。

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