韓版《欲罷不能》預告片來了！《SOLO地獄》全員身材火辣、拼命離開單身地獄，卻發現另一邊也不是天堂！

感覺《SOLO地獄》的設定跟原版《欲罷不能》還是有很多不同，更加挑戰現實、也更加辛辣！

Netflix今年8月宣布製作約會真人秀《SOLO地獄》，表示是韓版《欲罷不能》，當時就引起不小轟動。 因為《欲罷不能》是10名年輕男女前往島嶼度假村，被要求完全禁慾、與他人建立心靈深層的聯結，嘉賓們衣著清涼、肢體接觸尺度也頗大，所以很多觀眾擔心亞洲版拍不出那種開放又火辣的感覺。



今天Netflix公開了《SOLO地獄》第一張海報和預告片，果然好身材成員不能少：



但根據預告片來看，韓版的設定跟原版有很大不同：節目裡有兩個島嶼，成員們最先抵達的是荒蕪簡陋的「地獄島」，在這裡大家對彼此的職業和年齡一無所知，全靠個人魅力互相吸引，只有結成CP才能逃離。



與之相反的是「天堂島」，這裡有最高級的約會度假設施，可以享受情侶單獨過夜，但也會公開大家的職業和年齡。



預告片裡一對CP在天堂島邊泡澡邊感歎：「哇，在地獄島感覺時間過得超慢的。 」一名男子情緒激動地說：「你是想了解我還是同情我？ 你很自私。 」畫面中大家在海灘開心打鬧，搭配的卻是一個女生低沉的聲音：「這裡好像地獄。 」



結尾點明：「這裡是世界上最火熱的地獄，SOLO地獄。 」

此外，節目裡還有「CP預測團」，由李多熙、Super Junior 曹圭賢、洪真慶、韓海組成，一邊分享自己的經驗一邊分析各個嘉賓，憑直覺預測誰和誰會成為CP。



圭賢說：「為第一次見面的人的loveline感到如此投入，還是第一次。 」韓海：「作為約會節目的狂熱粉絲，這是我看過最有趣的約會真人秀。 」究竟如何，就等12月18日節目公開啦~



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