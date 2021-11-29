韩版《欲罢不能》预告片来了！《SOLO地狱》全员身材火辣、拼命离开单身地狱，却发现另一边也不是天堂！

感觉《SOLO地狱》的设定跟原版《欲罢不能》还是有很多不同，更加挑战现实、也更加辛辣！

Netflix今年8月宣布制作约会真人秀《SOLO地狱》，表示是韩版《欲罢不能》，当时就引起不小轰动。 因为《欲罢不能》是10名年轻男女前往岛屿度假村，被要求完全禁欲、与他人建立心灵深层的联结，嘉宾们衣著清凉、肢体接触尺度也颇大，所以很多观众担心亚洲版拍不出那种开放又火辣的感觉。



今天Netflix公开了《SOLO地狱》第一张海报和预告片，果然好身材成员不能少：



但根据预告片来看，韩版的设定跟原版有很大不同：节目里有两个岛屿，成员们最先抵达的是荒芜简陋的「地狱岛」，在这里大家对彼此的职业和年龄一无所知，全靠个人魅力互相吸引，只有结成CP才能逃离。



与之相反的是「天堂岛」，这里有最高级的约会度假设施，可以享受情侣单独过夜，但也会公开大家的职业和年龄。



预告片里一对CP在天堂岛边泡澡边感叹：「哇，在地狱岛感觉时间过得超慢的。 」一名男子情绪激动地说：「你是想了解我还是同情我？ 你很自私。 」画面中大家在海滩开心打闹，搭配的却是一个女生低沉的声音：「这里好像地狱。 」



结尾点明：「这里是世界上最火热的地狱，SOLO地狱。 」

此外，节目里还有「CP预测团」，由李多熙、Super Junior 曹圭贤、洪真庆、韩海组成，一边分享自己的经验一边分析各个嘉宾，凭直觉预测谁和谁会成为CP。



圭贤说：「为第一次见面的人的loveline感到如此投入，还是第一次。 」韩海：「作为约会节目的狂热粉丝，这是我看过最有趣的约会真人秀。 」究竟如何，就等12月18日节目公开啦~



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