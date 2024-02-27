「不要哭，就像Taenggu面前的星」MAMAMOO玟星的歌裡有少女時代太妍

MAMAMOO玟星近日攜新專輯《Starlit of Muse》solo回歸，鐵粉肯定會注意到，她的歌裡有少女時代太妍。

玟星在《Starlit of Muse》有首收錄曲〈NOLTO〉找來饒舌歌手韓海合唱，歌詞部分由韓海所寫，韓海加上，韓海加上歌詞出現的字眼「驚人的星期六」「탱구」（Taenggu，太妍暱稱）、「對照歌詞」，一看就是在寫綜藝節目《驚人的星期六〉，巧妙的運用《驚人的星期六》寫出官方所介紹的：想表脫離現實的週末、像夢一樣的星期六，「希望這首歌成為你星期六的小確幸」。



回顧玟星做客《驚人的星期六》一集，她和身為節目班底的韓海是舊識，因為韓海是她Rap啟蒙老師。要知道，玟星可是MAMAMOO Rap擔當，當其他班底聽到玟星親口說「我一開始一點都不懂Rap，是歐巴在旁邊一直幫助我」，才肯相信，平時大家都習慣綜藝式的開彼此玩笑了，常常會忘了韓海也是擁堅強實力的Rapper。



「不要哭，就像Taenggu面前的星」這句韓海所唱的歌詞就在說那集玟星見了太妍哭了一事。那集究竟發生什麼事了呢？玟星表示自己的手機桌布是太嚴，首度公開自己是因為少女時代太妍才有了歌手夢，這是隊友華莎先前都不知道的。華莎透露玟星在後台準備時就緊張不已，且玟星雖提前預約好要坐在太妍身邊，還是緊張得不敢看向她，當太妍溫柔的對她說：「星啊，真的辛苦了。」她眼淚奪眶而出。



*相關報導與影片：MAMAMOO玟星的偶像是她！玟星悄悄藏著粉絲之心，太妍一句「星啊辛苦了」觸發淚水



公開了自己的偶像是太妍後，玟星便不再隱藏自己的粉絲心，曾在‎採訪中表示最想合作的藝人是太妍，也說了如果如願合作了，自己可能會很膽怯不敢站在她身邊。上週玟星來到《金信英的正午希望曲》宣傳新專輯，玟星似乎還是害羞告訴太妍此事，說太妍應該還不知道。



문별님 정희 라디오에서 태연이 언급 pic.twitter.com/4fY4ssZxde — 화수은화 (@SNSD_0805) February 21, 2024

希望有朝一日玟星真的能圓夢和太妍合作啊！最後來聽聽玟星此次回歸主打歌〈TOUCHIN&MOVIN〉也看看最新舞臺吧！



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