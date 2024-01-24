【多圖】男團主唱選秀《Build Up》發佈會！主持人李多熙，評審團Wendy、徐恩光、頌樂等人出席

今日上午，Mnet 全新選秀《Build Up：男主唱生存戰》在首爾上岩洞CJ ENM中心舉行發布會，主持人、評審們都出席活動。

《Build Up：男主唱生存戰》是一檔集合出色歌唱技巧歌手（無論何種類型）預計誕生出4人主唱男子組合的生存節目，從現任偶像到創作歌手、模特、練習生等40人共同出演。節目由李多熙擔任主持人，評審陣容包含SG WANNABE李碩薰、Red Velvet Wendy、NU'EST出身白虎、BTOB徐恩光、MAMAMOO頌樂、Wanna One出身金在煥。



▼李多熙



▼SG WANNABE李碩薰



▼Red Velvet Wendy



▼NU'EST出身白虎



▼BTOB徐恩光



▼MAMAMOO頌樂



▼Wanna One出身金在煥



而40名參賽者日前也公開真面目，真的有不少熟面孔呢！《Build Up：美聲男團生存戰》將在本週五26日晚上10點10分（韓國時間）首播。



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