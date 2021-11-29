《酒鬼都市女人們》結局依舊荒謬到底！崔始源追求李善彬是因為「有反應」，鄭恩地的摺紙先生是「他」！

到最後也讓人又哭又笑的～大家有猜出摺紙先生是誰嗎？不曉得第二季的男人們會不會是同一批XDDD

近期相當熱門的TVING原創劇《酒鬼都市女人們》上週五迎來了結局，最後EP.11、EP.12依舊維持著一貫作風，從三位女人荒謬的生活中帶出一些人生智慧。

（以下談及劇情）



安昭熙（李善彬 飾）發現姜北久（崔始源 飾）家裡窩藏前女友，鬧得安昭熙情緒總壟罩著烏雲。雖然事後知情前女友和姜製作人根本沒發生過關係，但安昭熙聽到姜北久追求自己的理由也是傻了……因為他說自己是在看過安昭熙拿高跟鞋開酒瓶後，才第一次有了生理反應，還提出當「炮友」的請求。



韓智妍（韓善伙 飾）罹患了乳癌第三期，男友志龍（李現填 飾）卻因此要和她分手，因為前妻也是乳癌逝世的。韓智妍被推進手術室後，安昭熙與姜芝久（鄭恩地 飾）頓時湧起淚水。不過傷感的情節不用太久，韓智妍很快就手術成功，且和男護理師（河道權 飾）看對眼。



姜芝久在醫院碰巧看見了「親切的摺紙先生」簽書會，幫弟弟姜芝宇簽了一本書，不過親切的摺紙先生（尹施允 飾）馬上認出她了。



原來從EP.1開始，EP.12時間已過了一年。回顧起一年前三位酒鬼女人所立下的宣示，誰會成真呢？只有一位成真，那會是誰呢？



也許第二季會有答案吧！

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