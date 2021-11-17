「熟悉的三大元素」看完《不可殺》的預告，大家都說：跟《鬼怪》太像了！

不滅、前世、重生，多麼熟悉的劇情啊。

李陣郁、權娜拉、李準、孔升妍最近攜手出演了tvN的一部新劇，名為《不可殺》，講述了關於600年間反覆死亡、重生，有著前生記憶的女人和600年間淪為不死之身，無法死亡的男人之間的故事。 關鍵詞：不滅、前世、重生，是不是有種熟悉感撲面而來？ 5年前開播的大熱劇《鬼怪》也集齊了這三種元素。



已經定檔要與12月18日開播的《不可殺》其實從製作初期開始就備受關注，因為劇本曾經遞給韓流巨星元斌而引爆關注，但他透露自己近20年未演電視劇，加上以電視劇作為複出作品很有壓力，最終決定辭演。 連一向挑劇本很嚴格的元斌都覺得不錯選擇就非常嚴格，就說明劇本肯定有它的吸睛之處。



最終男主角敲定為實力派男演員李陣郁，飾演飽受不死之身的詛咒和痛苦的「丹闊」一角，過去是人，現在是不可殺，記憶漸漸模糊，漸漸的作為「人」的感情也逐漸消失，但是他仍然有著一顆想要復仇之心，他想向那個600年前把他變成這樣的女人復仇。 這麼一看男主設定和《鬼怪》中孔劉扮演的「金信」很相似。 同樣前世為人，孤獨地活了幾百年，擁有的只有不死之身和充滿痛苦的回憶。 但金信有鬼怪新娘，不知道丹闊會有誰呢？



最近《不可殺》公開了宣傳預告片，走在現代街頭的丹闊突然身穿戰甲、扎起發髻變身為戰場上的武官，朝著視線的盡頭的閔尚雲（權娜拉 飾）說了一句「我找了你很久」。 看完了預告，有不少網友表示：「很有《鬼怪》的味道」、「會和《鬼怪》一樣有趣嗎」、「這是《鬼怪2》嗎？ 」、「和《鬼怪》有什麼區別」等，看來大家也嗅到了熟悉的味道。



《鬼怪》爆火之後，tvN這幾年一直致力於拍攝同類魔幻劇，《德魯納酒店》、《九尾狐傳》等都聚齊了三大要素：不滅、前世和重生，雖然觀眾們有些審美疲勞，但依舊非常期待這類劇情。 即將開播的《不可殺》共16集，光是製作費就花了400億韓幣，真的很讓人好奇將會呈現出怎樣的效果。



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