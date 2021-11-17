「熟悉的三大元素」看完《不可杀》的预告，大家都说：跟《鬼怪》太像了！

不灭、前世、重生，多么熟悉的剧情啊。

李阵郁、权娜拉、李准、孔升妍最近携手出演了tvN的一部新剧，名为《不可杀》，讲述了关於600年间反覆死亡、重生，有著前生记忆的女人和600年间沦为不死之身，无法死亡的男人之间的故事。 关键词：不灭、前世、重生，是不是有种熟悉感扑面而来？ 5年前开播的大热剧《鬼怪》也集齐了这三种元素。



已经定档要与12月18日开播的《不可杀》其实从制作初期开始就备受关注，因为剧本曾经递给韩流巨星元斌而引爆关注，但他透露自己近20年未演电视剧，加上以电视剧作为复出作品很有压力，最终决定辞演。 连一向挑剧本很严格的元斌都觉得不错选择就非常严格，就说明剧本肯定有它的吸睛之处。



最终男主角敲定为实力派男演员李阵郁，饰演饱受不死之身的诅咒和痛苦的「丹阔」一角，过去是人，现在是不可杀，记忆渐渐模糊，渐渐的作为「人」的感情也逐渐消失，但是他仍然有著一颗想要复仇之心，他想向那个600年前把他变成这样的女人复仇。 这么一看男主设定和《鬼怪》中孔刘扮演的「金信」很相似。 同样前世为人，孤独地活了几百年，拥有的只有不死之身和充满痛苦的回忆。 但金信有鬼怪新娘，不知道丹阔会有谁呢？



最近《不可杀》公开了宣传预告片，走在现代街头的丹阔突然身穿战甲、扎起发髻变身为战场上的武官，朝著视线的尽头的闵尚云（权娜拉 饰）说了一句「我找了你很久」。 看完了预告，有不少网友表示：「很有《鬼怪》的味道」、「会和《鬼怪》一样有趣吗」、「这是《鬼怪2》吗？ 」、「和《鬼怪》有什么区别」等，看来大家也嗅到了熟悉的味道。



《鬼怪》爆火之后，tvN这几年一直致力於拍摄同类魔幻剧，《德鲁纳酒店》、《九尾狐传》等都聚齐了三大要素：不灭、前世和重生，虽然观众们有些审美疲劳，但依旧非常期待这类剧情。 即将开播的《不可杀》共16集，光是制作费就花了400亿韩币，真的很让人好奇将会呈现出怎样的效果。



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