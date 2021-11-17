「腹肌84」回來啦！旗安84立下約定：「如果體脂肪降到10%，就用腹肌洗衣服」

旗安84只要下定決心健身，都能練出腹肌啊!!!拜託這次維持久一點吧XD

活躍於節目《我獨自生活》以及YouTube個人頻道「人生84」的漫畫家旗安84，近日在IG分享了拍攝畫報的幕後照片，腹肌引來一排「藍勾勾」名人驚呼，他的頻道也更新一支相關影片。



原來，旗安84為了拍攝畫報，再加上接了減肥機構的業配，從84公斤開始，承諾減重10公斤。從1個月前到現在的旗安84，下巴線條非常明顯，腹肌也成功練成。



其實旗安84從2016年起成為《我獨自生活》固定成員，身材圓潤的他，就曾在節目上曝光20多歲時的照片，纖細且擁有腹肌的身材令人不可置信。2019年他也曾瘦身成功並秀出腹肌，當時也是為了拍攝畫報，花了短短兩週控制食量並健身。

▼20多歲的旗安84



▼2019年35歲的旗安84



闊別多年，旗安84終於找回「腹肌84」名號，就如同2019那時成為話題。YouTube影片下方網友留言：「旗安只要特別打扮都很帥，平時沒打扮就很平易近人」、「成功人士的共通點就是『下定決心就會成功』、「拍攝畫報的時候太帥了」、「只要下定決心就能實現，超帥」。

旗安84更在說明欄訂下公約：「如果體脂肪降到10%，就用腹肌洗衣服」，希望那天快點到來啊～！

▼相關影片（旗安84身材變化史）









草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞