《魷魚遊戲》帥警魏河俊笑容超迷人！新劇《Bad and Crazy》公開最新劇照，完美變身瘋狂正義頭盔男

官方接連兩天公開了李棟旭和魏河俊（魏嘏雋）的人物劇照，這兩個男人真的是太帥了～！！！ PS：動作戲肯定很有看頭

由《驅魔麵館》編導製作的 tvN 新劇《Bad and Crazy》（邪惡與瘋狂）在今天公開了魏河俊的人物劇照，紅黑色皮衣外套更加突顯他的魅力。



《Bad and Crazy》講述雖然內心充滿正義、卻過著老套警察生活的「俗物刑警」秀烈（李棟旭 飾），在某天體內的另一個人格 K（魏嘏雋 飾）甦醒過來後，剷除腐敗警察、實現社會正義的故事。



昨天公開了李棟旭的人物劇照，他飾演的「秀烈」是個為了滿足私慾與晉升去行動的人，即便會受到良心的譴責，依舊用微笑來隱藏自己的真心，但隨著善良的瘋傢伙人格「K」出現後，一切就開始有了全新的變化。



魏河俊飾演的「K」比起說話溝通，會更先用拳頭解決眼前問題，行事粗糙但正義感爆棚，有著歡快又可愛的立體形象。光是劇照中他持有打火機作勢威脅，一邊又沾滿油漬卻露出無懼笑容的模樣，就知道他有多瘋狂了。



魏河俊也提到這是他入伍之後，頭髮剪得最短的一次，為了消化許多動作戲正在進行運動和訓練，特別是其中的喜劇演技，雖然令他很苦惱卻也相當用心的鑽研與練習。

新劇《Bad and Crazy》將會在12月17日的晚間22:40首播，正式進入倒數一個月。

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