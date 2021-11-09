《那年我們》預告片公開：崔宇植&金多美讀書時相愛相殺太精彩，分手6年後又被湊到一起表情超無奈！

崔宇植和金多美的組合真的好有趣！而且兩個人都超適合校園青春劇啊~~

SBS新月火劇《那年我們》講的是一對分手的戀人因為高中時拍的紀錄片突然受到關注而被重新湊到一起，隨之展開的初戀逆襲故事。

預告片裡，兩個人從高中開始就不斷鬥嘴，金多美用崔宇植的頭去接球、突然抽走他睡覺時墊在腦後的書本，下一幕崔宇植扛著掃帚跑向金多美想要偷襲，卻在金多美回頭時慫慫地放下了XD



金多美和崔宇植被安排成同桌，金多美：「這是讓全校第一帶動全校最後一名的專案，對嗎？ 」崔宇植則有不同的看法：「是要試驗在缺乏社會性的人旁邊能撐多久嗎？ 」



最後金多美說：「總之確定的是，10年之後不會再和這個令人無語的人見面了。 」然而鏡頭一轉兩人成年之後又坐到了一起，金多美長歎一聲：「啊...... 真的一定要做這件事嗎？ 」但是崔宇植好像在偷笑？



《那年我們》是崔宇植和金多美在《魔女》之後時隔3年合作，崔宇植飾演崔雄，是擁有自由靈魂的建築插畫師，讀高中時沒有夢想也不習慣表達自己，遇到每天都生活得非常努力的國延秀之後體驗到了不一樣的感情。而時隔6年再見，崔雄已經和從前大為不同。

金多美飾演國延秀，是向著成功奔跑的現實主義宣傳專家，讀書時一直是全校第一，出社會也受到大家認可，但在成功的背面也有著殘酷現實帶來的傷痕和空虛感。 和崔雄分手時決心打死也不要再見到對方，沒想到卻是以商業拍檔身份重逢，她一直努力掩藏的感情也開始動搖。



《那年我們》分成電視劇和網漫兩部份製作，網漫集中講述兩人在高中時的故事，本月6日開始連載，電視劇則預計在12月6日（週一）開播。



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