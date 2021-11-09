二代女團T-ara終於回來了！11月15日發新曲，預告照背影美翻～

哦莫哦莫，二代女團T-ara要回歸了，老粉們真的要抹一把「時代的眼淚」了。

在只有強者才能走下去的2000年代愛豆團中，T-ara以多變的曲風和造型被封「百變女團」，歌曲音源好到爆炸，誰的青春還沒有聽過T-ara的歌呢？只是K-POP二代女團的宿命總是讓人覺得惋惜。

可能現在有很多年輕追星族都不知道T-ara，但老粉絲們其實一直都希望有一天能夠重新在舞台上看到T-ara，終於夢想成真了！T-ara官宣11月15日將以4人組的形式回歸，並於8日公開了新專輯預告照。 第一張照片是4名成員的背影，西部牛仔的裝扮刺激了大家的視覺。



另一張照片中，4人以ALL BLACK造型現身，背景是華麗復古的大廳，眾人的高顏值瞬間吸引所有人的目光，即使沒有活動，她們也超級自律地維持著完美身材。



T-ara本次回歸專輯是與Dingo聯合做作，這也是她們繼2017年發行的第13張迷你專輯《What's My Name》之後時隔4年再次發佈的新消息，讓粉絲們激動不已。

這就是愛豆的標杆吧！出道這麼多年，依舊渴望舞台，依舊把喜歡她們的粉絲放在心上，並積極尋求回歸方法，想把遺落下來的舞台時光，現在還給粉絲們，讓無數粉絲們驚喜歡呼：「我的青春又回來了！」

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