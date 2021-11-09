《兩天一夜》剪輯組再現驚人PS技術：金宣虎身影去無蹤！

《兩天一夜》再次展現了驚人的剪輯、PS技術。

大勢男星金宣虎最近捲入私生活爭議中，他暫停了一切活動並從出演了很久的國民綜藝《兩天一夜》中下車。 隨後節目組就宣佈將盡可能地剪輯掉關於金宣虎的所有鏡頭。節目組還真是說到做到，不知道後期工作人員爆肝熬夜了多久才讓觀眾們看到沒有金宣虎的節目。

最近播出的第100期特輯中，成員們為了前往濟州島旅行而聚在一起開了一次會，此時給出的字幕是「聚在會議室裡的5名成員」。



看上去好像沒有什麼奇怪的地方，成員們並排而坐。但從金鐘民和延正勛的個人鏡頭還是有些許的破綻，兩人身邊都有一塊格紋衣服布料，可是團體鏡頭裡又沒有這個人，很快觀眾們就意識到「格紋衫」其實就是金宣虎。



得知真相的觀眾們被後期工作人員的神級PS技術給震撼住了，紛紛留言稱：「你們不說我都沒看出來」、「能發現的觀眾也是鷹眼」、「毫無違和感」、「金鍾旼和延正勛之間原來本身有人？」。

其實在100期特輯中，成員們也有稍稍提到金宣虎事件，先是延正勛向一直喜歡他們、讓節目能夠繼續拍攝下去的觀眾表達謝意。 接著文世潤也稱：「雖然有了一些小變化，但我們也會盡全力去報答觀眾們對我們的這份愛。」



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