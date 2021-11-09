《那年我们》预告片公开：崔宇植&金多美读书时相爱相杀太精彩，分手6年后又被凑到一起表情超无奈！

崔宇植和金多美的组合真的好有趣！而且两个人都超适合校园青春剧啊~~

SBS新月火剧《那年我们》讲的是一对分手的恋人因为高中时拍的纪录片突然受到关注而被重新凑到一起，随之展开的初恋逆袭故事。

预告片里，两个人从高中开始就不断斗嘴，金多美用崔宇植的头去接球、突然抽走他睡觉时垫在脑后的书本，下一幕崔宇植扛著扫帚跑向金多美想要偷袭，却在金多美回头时怂怂地放下了XD



金多美和崔宇植被安排成同桌，金多美：「这是让全校第一带动全校最后一名的专案，对吗？ 」崔宇植则有不同的看法：「是要试验在缺乏社会性的人旁边能撑多久吗？ 」



最后金多美说：「总之确定的是，10年之后不会再和这个令人无语的人见面了。 」然而镜头一转两人成年之后又坐到了一起，金多美长叹一声：「啊...... 真的一定要做这件事吗？ 」但是崔宇植好像在偷笑？



《那年我们》是崔宇植和金多美在《魔女》之后时隔3年合作，崔宇植饰演崔雄，是拥有自由灵魂的建筑插画师，读高中时没有梦想也不习惯表达自己，遇到每天都生活得非常努力的国延秀之后体验到了不一样的感情。而时隔6年再见，崔雄已经和从前大为不同。

金多美饰演国延秀，是向著成功奔跑的现实主义宣传专家，读书时一直是全校第一，出社会也受到大家认可，但在成功的背面也有著残酷现实带来的伤痕和空虚感。 和崔雄分手时决心打死也不要再见到对方，没想到却是以商业拍档身份重逢，她一直努力掩藏的感情也开始动摇。



《那年我们》分成电视剧和网漫两部份制作，网漫集中讲述两人在高中时的故事，本月6日开始连载，电视剧则预计在12月6日（周一）开播。



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