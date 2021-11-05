《紅天機》「朱香大君」郭時暘連連有新作品！2部新戲還要加入《我家的熊孩子》

郭時暘上綜藝的時候給人感覺都像鄰家哥哥，期待他的「熊孩子生活」～

近期在古裝劇《紅天機》扮演反派「朱香大君」的郭時暘可說是邀約滿檔，在《紅天機》終映之後便加入新劇組，目前還要跨足綜藝！





SBS月火劇《紅天機》上月26日才完結，觀眾很快就能在全新的JTBC月火劇《IDOL：The Coup》中看見郭時暘的另一種表演，他將飾演經紀公司代表「車宰赫」，與EXID出身的Hani安喜延搭檔男女主角。《IDOL：The Coup》本月8日首播。





除了《IDOL：The Coup》，郭時暘也特別演出了Disney+原創劇《警校菜鳥》，據說會有強烈存在感。《警校菜鳥》由Wanna One姜丹尼爾與《逆賊：偷百姓的盜賊》蔡秀彬主演，預計在明年上線。



除了演員本業「很忙」，郭時暘還將跨足綜藝界，將成為實境觀察節目《我家的熊孩子》新一位熊孩子，本週日（7日）就會登場。預告中，他盯著電視一邊快速切菜的畫面，讓人看了又緊張又欽佩。



郭時暘加入《我家的熊孩子》，不難聯想是為了彌補‎崔振赫下車的空缺。郭時暘會如何表現尚未知，但製作方預告郭時暘會展現「萌犬美」，還有華麗的料理才能。



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