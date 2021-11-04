李秉憲經典愛情片《高空彈跳》翻拍網劇，李賢旭&NCT鄭在玹演繹不一樣的師生戀！韓網友激動：「外形氣質超合拍～」

KakaoTV計劃將電影《高空彈跳》翻拍為16集網劇，由#李賢旭 和#NCT #鄭在玹 擔任主演，消息剛公開就在韓網引起熱烈反響！

2001年的電影《高空彈跳》（另譯：相約笨豬跳）講的是徐仁友（李秉憲 飾）在女朋友林太嬉（李恩宙 飾）死後17年突然遇到和她的行為舉止一模一樣的男學生林賢斌的故事。 （具體劇情介紹在最後！）



（圖源：《高空彈跳》海報）

原版中李秉憲的角色「徐仁友」在網劇版裡由李賢旭飾演，李賢旭在OCN《他人即地獄》中飾演令人恐懼的302號房客劉基赫演技獲得好評，今年在JTBC《前輩，那支口紅不要塗》裡飾演雖然腳踏兩隻船但讓人恨不起來的李在信，之後又在tvN《我的上流世界》 裡飾演李寶英的丈夫韓知龍，因為背著貌美的老婆跟家庭教師劈腿而被全韓觀眾痛駡「渣男」，令演員自己都在IG上調侃「媽媽不要拋棄我」，最近還接拍了Netflix新劇《黑色新娘》、即將與金喜善合作。



（圖源：OCN《他人即地獄》劇照）



（圖源：JTBC《前輩，那支口紅不要塗》劇照）



（圖源：tvN《我的上流世界》劇照）

雖然在電視劇裡經常演渣男，但實際上李賢旭私底下風趣幽默，脫離渣男角色之後相當有魅力：



NCT成員鄭在玹飾演高中生林賢斌，這是他在《Dear.M》之後第二次嘗試演戲。



（圖源：Twitter@NCTsmtown_127）

不過《Dear.M》因為一些因素無限期推遲播出，希望這一次能夠順順利利地看到在玹啊！



（圖源：《Dear.M》劇照）



（圖源：《Dear.M》劇照）

KakaoTV網劇版《高空彈跳》預計一共16集、每集25分鐘，明年1月開拍，由原版電影導演崔樂權擔任代表的公司Choice Pictures負責製作，電視劇《春日》、《God's Quiz： Reboot》導演金鐘赫執導。 韓國網友對這組合表示相當期待：「哇這已經成了」、「瘋了啊，兩個人都好帥」、「一定很好看，選角超棒」、「兩個人有點像耶，像兄弟的感覺」、「原作已經是很多人的人生電影」、「一定要看」、「 原版裡林賢斌演員頸後的痣和在玹一模一樣，起雞皮疙瘩了...」



영화 '번지점프를 하다'를 다시 보다가 소름 돋았던게 재현이가 맡은 임현빈 역할 배우분 목 뒤에 있는 점이 재현이랑 똑같다... 영화 대사처럼 '너 도대체 누구야' 상태가 되버렸고 ㅠㅠㅠㅠㅠ pic.twitter.com/NcSwXPDKKn — 제이미 (@JAYME0214) November 2, 2021

以下是電影版劇情介紹，謹慎下滑哦！



（圖源：KSD）

1983年的一天，仁友在大學裡對太嬉一見鍾情，太嬉也很喜歡仁友，某個下雨的日子突然躲進仁友的雨傘，仁友從此再也忘不掉她。兩人成為情侶後，仁友因為要服兵役約定臨行前在龍山站見面，然而太嬉在來的路上遭遇車禍，再也沒有醒來。



（圖源：Youtube@골카Golca截圖）

17年後，仁友成為高中教師、有了自己的妻子和小孩，某一天突然發現班裡一個叫賢斌的男學生和去世的太嬉非常相似，甚至懷疑他就是太嬉的轉世！仁友無法掩飾對太嬉的心意，學校裡也出現了不雅的傳聞。

仁友被學校趕出來、被妻子拋棄，賢斌也逃離了學校，兩人在17年前約定的龍山站站台上再會，仁友在賢斌的臉上看到了太嬉。仁友和賢斌按照太嬉生前的約定去紐西蘭玩高空彈跳，然而...結尾就留個懸念吧！



（圖源：Youtube@골카Golca截圖）

（封面圖源：IG@management_air，SM娛樂）

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