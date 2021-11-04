李秉宪经典爱情片《高空弹跳》翻拍网剧，李贤旭&NCT郑在玹演绎不一样的师生恋！韩网友激动：「外形气质超合拍～」

KakaoTV计划将电影《高空弹跳》翻拍为16集网剧，由#李贤旭 和#NCT #郑在玹 担任主演，消息刚公开就在韩网引起热烈反响！

2001年的电影《高空弹跳》（另译：相约笨猪跳）讲的是徐仁友（李秉宪 饰）在女朋友林太嬉（李恩宙 饰）死后17年突然遇到和她的行为举止一模一样的男学生林贤斌的故事。 （具体剧情介绍在最后！）



（图源：《高空弹跳》海报）

原版中李秉宪的角色「徐仁友」在网剧版里由李贤旭饰演，李贤旭在OCN《他人即地狱》中饰演令人恐惧的302号房客刘基赫演技获得好评，今年在JTBC《前辈，那支口红不要涂》里饰演虽然脚踏两只船但让人恨不起来的李在信，之后又在tvN《我的上流世界》 里饰演李宝英的丈夫韩知龙，因为背著貌美的老婆跟家庭教师劈腿而被全韩观众痛駡「渣男」，令演员自己都在IG上调侃「妈妈不要抛弃我」，最近还接拍了Netflix新剧《黑色新娘》、即将与金喜善合作。



（图源：OCN《他人即地狱》剧照）



（图源：JTBC《前辈，那支口红不要涂》剧照）



（图源：tvN《我的上流世界》剧照）

虽然在电视剧里经常演渣男，但实际上李贤旭私底下风趣幽默，脱离渣男角色之后相当有魅力：



NCT成员郑在玹饰演高中生林贤斌，这是他在《Dear.M》之后第二次尝试演戏。



（图源：Twitter@NCTsmtown_127）

不过《Dear.M》因为一些因素无限期推迟播出，希望这一次能够顺顺利利地看到在玹啊！



（图源：《Dear.M》剧照）



（图源：《Dear.M》剧照）

KakaoTV网剧版《高空弹跳》预计一共16集、每集25分钟，明年1月开拍，由原版电影导演崔乐权担任代表的公司Choice Pictures负责制作，电视剧《春日》、《God's Quiz： Reboot》导演金钟赫执导。 韩国网友对这组合表示相当期待：「哇这已经成了」、「疯了啊，两个人都好帅」、「一定很好看，选角超棒」、「两个人有点像耶，像兄弟的感觉」、「原作已经是很多人的人生电影」、「一定要看」、「 原版里林贤斌演员颈后的痣和在玹一模一样，起鸡皮疙瘩了...」



영화 '번지점프를 하다'를 다시 보다가 소름 돋았던게 재현이가 맡은 임현빈 역할 배우분 목 뒤에 있는 점이 재현이랑 똑같다... 영화 대사처럼 '너 도대체 누구야' 상태가 되버렸고 ㅠㅠㅠㅠㅠ pic.twitter.com/NcSwXPDKKn — 제이미 (@JAYME0214) November 2, 2021

以下是电影版剧情介绍，谨慎下滑哦！



（图源：KSD）

1983年的一天，仁友在大学里对太嬉一见钟情，太嬉也很喜欢仁友，某个下雨的日子突然躲进仁友的雨伞，仁友从此再也忘不掉她。两人成为情侣后，仁友因为要服兵役约定临行前在龙山站见面，然而太嬉在来的路上遭遇车祸，再也没有醒来。



（图源：Youtube@골카Golca截图）

17年后，仁友成为高中教师、有了自己的妻子和小孩，某一天突然发现班里一个叫贤斌的男学生和去世的太嬉非常相似，甚至怀疑他就是太嬉的转世！仁友无法掩饰对太嬉的心意，学校里也出现了不雅的传闻。

仁友被学校赶出来、被妻子抛弃，贤斌也逃离了学校，两人在17年前约定的龙山站站台上再会，仁友在贤斌的脸上看到了太嬉。仁友和贤斌按照太嬉生前的约定去纽西兰玩高空弹跳，然而...结尾就留个悬念吧！



（图源：Youtube@골카Golca截图）

（封面图源：IG@management_air，SM娱乐）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻