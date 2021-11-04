《我獨》又誕生「外甥傻瓜」！李俊昊與外甥感情超好還會親親～相處畫面超級療癒♥

俊昊和宇真相處實在太可愛!!!小編全程姨母笑>///<

《我獨自生活》上週五播出的最新一集EP.419，2PM俊昊又來啦！最近將在‎《衣袖紅鑲邊》扮演君王「李祘」的他，要去見心愛之人！

（圖源：黃viu煲劇平台@《我獨自生活》截圖）

讓俊昊心臟怦怦跳的對象不是別人，是姐姐的兒子、外甥宇真！俊昊出現沒多久，宇真就默默的說：「我很想舅舅。」兩個人親暱的又抱又親，顯見感情有多好。

（圖源：黃viu煲劇平台@《我獨自生活》截圖）

很特別的是，俊昊從地板抱起宇真的時候，宇真突然講了一句話：「舅舅手臂會痛的，小心一點。」俊昊姐姐解釋宇真記得舅舅手臂受過傷，所以擔心舅舅會痛，舉動讓俊昊又驚訝又感動（宇真完全是小天使呢～）。

（圖源：黃viu煲劇平台@《我獨自生活》截圖）

俊昊相當疼宇真，陪著他又唱又跳，連跳三首2PM歌曲，宇真沒累俊昊都累了。不僅如此，俊昊還教導宇真騎單車，但宇真相當聰明，讓俊昊全程推著走，俊昊忍不住說：「他知道要怎麼樣能夠輕鬆的騎，對我耍小聰明。」

（圖源：黃viu煲劇平台@《我獨自生活》截圖）

儘管如此，俊昊完全沒有不耐煩，雖然臉上的疲憊掩飾不住，但他感性表達：「外甥的存在對我來說真的是第一次，因為宇真感受到了對外甥的愛，第一次感受到這種感情，是初戀啊！」

（圖源：黃viu煲劇平台@《我獨自生活》截圖）

尾聲還意外有個「淚點」，姐姐留下了影像訊息向俊昊表達感謝，並替他加油打氣：「你真的是讓爸媽驕傲的兒子、姐姐的好弟弟，現在已經做得很棒了，所以不要給自己壓力，一邊享受，一邊像現在一樣過生活就好了。」

（圖源：黃viu煲劇平台@《我獨自生活》截圖）

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觀眾們看完都忍不住大呼可愛，也覺得俊昊和宇真根本同個模子刻出來的！上頭YouTube留言包括：「看著看著好療癒」、「俊昊和宇真長得好像，兩位都好可愛」、「宇真就像迷你俊昊，還是俊昊忠實粉絲」、「就像過去和未來重逢一樣，32歲的俊昊和32個月的俊昊相遇」。也有不少人被宇真擔心舅舅手臂的一幕感動，「善良到讓人想哭」呢！

（封面圖源：黃viu煲劇平台@《我獨自生活》截圖）

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