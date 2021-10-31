【韓網熱議】因聲音辨識度太高！李洪基「戴著面具」參加《蒙面歌王》時，網友留言超爆笑 XD

近日，在韓國論壇 The qoo 有一篇標題為「李洪基《蒙面歌王》影片下的留言瘋了嗎」的貼文。

當中的影片是李洪基參加《蒙面歌王》演唱《Western sky》的影片，結果...網友A留言：「洗碗的時候聽到李洪基在唱歌，感覺他好久沒有出來了，轉頭看了電視，發現怎麼還戴著面具，無語...」、網友B留言：「誰聽都是李洪基啊...不如用『聲音像李洪基』這種名字，猜起來難度還會比較高一點。」



（圖源：The qoo截圖）

這有趣的留言，也引發熱烈討論！不少網友更紛紛留言：「哇 真的太明顯」、「誰聽了都是李洪基啊哈哈哈哈哈」、「一打開影片完全理解了」、「透明的蒙面ㅋㅋㅋ」、「真正獨一無二的嗓音沒人不知道的」、「全國民都知道李洪基」、「這麼一聽，李洪基的歌唱得真好...快點回歸吧...」等等。

童星出道的李洪基，在2007年成為FTISLAND主唱，以歌手身份正式出道，發行過不少大熱歌曲。在今年4月正式退伍後，李洪基參與了音樂劇、擔任綜藝節目主持人等，期待他

之後再發行新曲啊～

（封面圖源：IG@skullhong12、MBC《蒙面歌王》截圖）

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