【韩网热议】因声音辨识度太高！李洪基「戴著面具」参加《蒙面歌王》时，网友留言超爆笑 XD

近日，在韩国论坛 The qoo 有一篇标题为「李洪基《蒙面歌王》影片下的留言疯了吗」的贴文。

当中的影片是李洪基参加《蒙面歌王》演唱《Western sky》的影片，结果...网友A留言：「洗碗的时候听到李洪基在唱歌，感觉他好久没有出来了，转头看了电视，发现怎么还戴著面具，无语...」、网友B留言：「谁听都是李洪基啊...不如用『声音像李洪基』这种名字，猜起来难度还会比较高一点。」



（图源：The qoo截图）

这有趣的留言，也引发热烈讨论！不少网友更纷纷留言：「哇 真的太明显」、「谁听了都是李洪基啊哈哈哈哈哈」、「一打开影片完全理解了」、「透明的蒙面ㅋㅋㅋ」、「真正独一无二的嗓音没人不知道的」、「全国民都知道李洪基」、「这么一听，李洪基的歌唱得真好...快点回归吧...」等等。

童星出道的李洪基，在2007年成为FTISLAND主唱，以歌手身份正式出道，发行过不少大热歌曲。在今年4月正式退伍后，李洪基参与了音乐剧、担任综艺节目主持人等，期待他

之后再发行新曲啊～

（封面图源：IG@skullhong12、MBC《蒙面歌王》截图）

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