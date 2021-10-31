「死不了的男人，他的淒美故事」李陣郁、權娜拉、李準、孔升妍主演《不可殺》12月登場！

《不可殺》陣容很吸睛啊～不用等明年，今年就看得到了!!!

本來預計在2022年才會和觀眾見面的tvN電視劇《不可殺》，近日傳來好消息，將在12月18日登場。

《不可殺》為奇幻劇，講述600年間反覆死亡並轉世，卻始終記得前世記憶的女人，和600年來成為了妖怪，不可殺也無法死去的男人，兩人之間由於因果輪迴而糾纏不清的故事。

導演為曾執導《需要浪漫3》，也曾和李應福島演共同執導《陽光先生》與《Sweet Home》的張英宇；編劇為《客：The Guest》徐載元與權素拉。《不可殺》為張英宇導演與兩位編劇繼2016年《明星夥伴》後再次合作。

除了導演與編劇名號令人為之一亮，演員更是看點，聚集了《Sweet Home》李陣郁、《暗行御史：朝鮮秘密搜查團》權娜拉、《爸爸好奇怪》李準、《朝鮮婚姻介紹所》孔升妍……等人。

李陣郁飾演「丹闊」，600年前為人類，是名武官，在清除前朝餘黨的過程中，意外成了「不可殺」。

（圖源：BH娛樂官網截圖）

權娜拉飾演曾是「不可殺」，現在轉世為人的「閔尚雲」。在經歷悲慘事件後，她改名換姓躲藏起來，為了守護家人而找尋方式報仇。

（圖源：NAVER POST@A-man project 截圖）

李準飾演另一個隱藏的「不可殺」，名「玉乙泰」，雖然過著和丹闊相似的生活，卻享受著永生、支配財富和權力。

（圖源：NAVER POST@Prain TPC 截圖）

孔升妍則飾演當權者之女「丹率」，擁有著人們無法理解的某種事物，因父親而嫁給丹闊。

（圖源：VARO娛樂官網截圖）

除了以上四位主演，還有《不了解也無妨，是一家人》鄭進永、《輔佐官–改變世界的人們》朴明申，以及曾主演《Twenty-Twenty》的UP10TION金宇碩助演。

（圖源：FNC娛樂官網截圖）

（圖源：STARVILLAGE娛樂官網截圖）

（圖源：TOP Media官網截圖）

昨官方亦釋出了前導預告片，短短幾秒跑過了無數個季節，而數百年下來仍有一個存在永恆不滅，他就是「想死也死不了的『不可殺』，預告了關於他的淒美故事即將在觀眾眼前上演。



《不可殺》確切上檔時間為12月18日韓國時間晚間9點，將接檔《智異山》作為週末劇播出。

（封面圖源：IG@tvn_drama 截圖、BH娛樂官網截圖、NAVER POST@A-man project 截圖、NAVER POST@A-man project 截圖、NAVER POST@Prain TPC 截圖）

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