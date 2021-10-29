「當熱血球員遇到怠惰退役選手」朴柱炫&蔡鍾協合作KBS新劇《走向你的速度493km》，演繹羽球追夢人的浪漫愛情！

#朴柱炫 和 #蔡鍾協 的新作，值得期待耶~

《走向你的速度493km》是KBS 2TV預計在2022年上半年播出的新劇，講述25歲青澀年紀、把運動視作全部的羽球選手和只把運動當做職業的選手在羽球半職業隊里發生的充滿熱情的運動故事，也是像羽球的羽毛一樣讓人發癢、以最高時速493km強烈擊中人心臟的羅曼史故事。

朴柱炫飾演把運動視作全部的羽球選手「朴太陽」（音），擅長強有力的殺球，一度是奧運奪冠的有力人選，然而卻因為一次神秘事件突然離開了羽球界。 加入半職業隊3年之後，她終於重新拿起球拍，以全盛期的自己為目標再一次揮灑熱情。



（圖源：935娛樂）

朴柱炫在Netflix劇集《人性課外課》里飾演裴葵莉，憑藉出色演技在第57屆百想藝術大獎摘得電視部門女子新人演技獎，隨後在KBS《喪屍偵探》、tvN《Mouse》擔任女主角，被稱為「怪物新人」。



（圖源：Netflix《人性課外課》劇照）



（圖源：KBS《殭屍偵探》劇照）



（圖源：tvN《Mouse窺探》劇照）

蔡鍾協飾演只是把羽球當做職業看待的選手「朴太俊」（音），退役后只想著過舒服日子，被市隊開除后加入半職業隊並遇見朴太陽，作為一個人和運動員都逐漸發生改變。



蔡鍾協出道初期主演了《Between Friends》等幾部好評網路劇，被觀眾封為「網路劇朴寶劍」，去年出演《Stove League金牌救援》（另譯：奇跡拍檔）後因暖男外形和穩定的演技而受到關注，之後憑《Sisyphus: the myth》、《來魔女食堂吧》 繼續提高人氣，更在《無法抗拒的他》中被觀眾稱為「最帥男二」，這次是他第一次在三大台電視劇中擔任主角。



（圖源：JTBC《Sisyphus: the myth》劇照）



（圖源：JTBC《無法抗拒的他》劇照）



（圖源：TVING《來魔女食堂吧》劇照）

（封面圖源：935娛樂，YNK娛樂）

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