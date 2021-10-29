全昭旻人品認證照！是超級溫柔的女生啊～韓網友：「她以後肯定會是個好媽媽♥」

童星媽媽拍攝的全昭旻「人品認證照」吸引了全網的注意。

女演員全昭旻前兩年才加入在亞洲有著忠實觀眾群的《Running Man》，因表現積極，加上觀眾們不捨老成員的退出，導致她被罵，遭到不少黑粉們的抵制，全昭旻也一度被罵到生病。不過，全昭旻終於挺過了艱難時期，近一段時間越來越多的觀眾開始喜歡上了她，覺得她性格爽朗、真性情。

近期，全昭旻出演了電視劇特輯《熙秀》，飾演一位因交通意外失去了6歲女兒的可憐媽媽。 劇裡，全昭旻飾演的媽媽黃珠恩難忍喪女之痛，每日都沉浸在悲痛之中，後來通過VR技術「復原」了死去的女兒熙秀（金潤瑟 飾）。 前幾日，金潤瑟的媽媽就通過個人IG公開了女兒和全昭旻的片場照片，全昭旻十分照顧小演員。



（圖源：IG@yunseul14_mom）

休息空檔，全昭旻抱著滿身是「血」的小童星坐在地上，完全不怕地髒，很有媽媽的味道。 小童星的媽媽介紹，這場戲拍自8月，當天天氣炎熱，擔心小朋友會累的全昭旻就讓她坐在自己懷裡，而自己則直接坐在了地上。



（圖源：IG@yunseul14_mom）

全昭旻和金潤瑟這對片場母女私下也十分有愛，看到小朋友睏了，全昭旻也會去哄，甚至睡覺時也要睡在小朋友身邊才安心，把戲裡的母愛延續到了戲外。



（圖源：IG@yunseul14_mom）

看到照片的網友們紛紛留言稱讚：「細節見人品，全昭旻真的很好啊」、「每一張照片都讓人很感動」、「她以後肯定會是個好媽媽」等。

（封面圖源：IG@yunseul14_mom）

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