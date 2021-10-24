自《魷魚遊戲》後再次掀起「生存遊戲」！其實有不少網漫都以這為題材，盤點５部給大家！

今年其一大熱話題一定非《魷魚遊戲》莫屬，當中亦掀起各地玩起真人版的「生存遊戲」，而這題材在網漫世界上也有不少，不知道大家有沒有看以下５部呢？

1) 《全知讀者視角》



（圖源：LINE WEBTOON提供）

《全知讀者視角》是由原創突破1億次點閱率的韓國網路小說，化為漫畫重新誕生！

故事講述主角金獨子是一個平凡的上班族，唯一的嗜好是閱讀網路小說《在滅亡的世界中存活的三種方法》（簡稱「滅活法」），然而，在長達十年的連載期間，主角是唯一一個讀者。



當主角看完最終話的時候，小說中的場景卻轉瞬間成為了現實。隨著城市成為煉獄，熟悉的小說角色紛紛登場，甚至那強大無比、牽動整個故事轉動的「小說主角」開始照著劇情行動，熟悉的日常將不復返，一個新的世界正在誕生，而金獨子將是知曉這個新世界結局的唯一一個讀者。這網漫會在每週一更新，想看更多的話，可按此瀏覽！

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2) 《獵槍少年》



（圖源：LINE WEBTOON提供）

這網漫是全球累積點閱率達12億次的神作《Sweet Home》前傳的神級世界觀大公開！



（圖源：LINE WEBTOON提供）

當人類陷入了莫大的危機當中，在抵抗內心慾望的同時，還要躲避已經淪陷變成怪物的人類，就在這充滿危機的世界裡，究竟誰會站出來成為英雄，帶領大家走向充滿光明的未來？作為深受其害的受害者之一，由弱者成為英雄的少年—韓圭漢，有朝一日能否像夢中的自己一樣，舉起獵槍，勇敢地發起反擊？



這作品會在每週六更新，想看更多的話，可按此瀏覽！

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3) 《戀愛生存戰》



（圖源：LINE WEBTOON提供）

穿越進入愛情小說的化身為女主角殷采琳，除了男主角以外，她只能看到黑影。原本以為可以像小說女主一樣過著幸福的日子，但故事類型竟突然從浪漫愛情變成恐怖生存類型？！為了活下去，女主角必須和路人甲乙丙丁合作！



（圖源：LINE WEBTOON提供）

這作品會在每週六更新，想看更多的話，可按此瀏覽！

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4) 《殭屍生存遊戲》



（圖源：LINE WEBTOON提供）

男主李安半工半讀，只為了幫賭鬼父親還債。被現實折磨的他，漸漸失去對痛的知覺...因緣際會之下進入了非法格鬥賽，他該如何生存下來呢...？



這作品會在每週四更新，想看更多的話，可按此瀏覽！

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5) 《掠食者》



（圖源：LINE WEBTOON提供）

25歲的待業生尚真，隔壁住著一個變成怪物的朋友，為了餵食他，尚真每晚都會外出尋找貪孽又邪惡的人類...他們兩個，究竟是人類的救援者？還是掠食者？



（圖源：LINE WEBTOON提供）

這作品會在每週一更新，想看更多的話，可按此瀏覽！希望以上５部可以有其一令大家渡過美好的週日時光吧～

（封面圖源：LINE WEBTOON提供）

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