「德善」的美和氣質又在昇華到另一層次了～李惠利太適合優雅性感風了！

這是德善？這是德善啊！

在廣大觀眾心目中《請回答1988》「德善」的扮演者李惠利可以是可愛的、可以是明艷的、可以是搞怪的、也可以是俏皮的，甚至可以是大大咧咧颯爽的，但好像從沒把她和性感掛鉤過。哪怕她是女團Girl's Day成員，舞台上的表演再怎麼熱辣，依舊覺得性感與她沾不上邊，因為她就是不管是什麼造型都擋不住身上甜甜的氣質啊。



但！！這次大家都沒想到全新時尚大片裡的惠利會如此驚艷，從小女生秒變性感氣質女神的那種驚艷。 此次寫真的主題為「Midnight Dream午夜之夢」，惠利一改往日氣質，宛若趁著午夜時分要出去遊戲人間的精靈，將長髮一絲不苟地盤起，穿著細吊帶黑色內搭，雖然後輩肌膚被銀絲外套遮住，但若隱若現的曲線更具吸引力。



（圖源：BAZAAR官網截圖）

這身黑色吊帶裙頗有設計感，帶子部份是金屬鏈條，配上黑色網紋絲襪，好身材一覽無餘。 All Black造型用白色珍珠點綴，端莊與性感這兩種相反的氣質在她身上莫名和諧起來。



（圖源：BAZAAR官網截圖）

（封面圖源：tvN《請回答1988》截圖、BAZAAR官網截圖）

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