金鍾國終於回歸歌手本業！溫柔蜜嗓令人心動，網友：「就像健身一樣，唱歌也唱得久一點吧」

除了是綜藝高手、健身達人外，相信大家都知道金鍾國本職是歌手，他可是拿過三大台大賞的歌手呢～



（圖源：IG@sbs_runningman_sbs）



（圖源：IG@kjk76）

近日，他受邀登上 Dingo music 頻道專屬節目《Killing Voice》，用最具特色的聲線，為大家帶來一場美妙的音樂盛聽，真的太好聽啦！



（圖源：YouTube@딩고 뮤직 / dingo music 截圖）



（圖源：YouTube@딩고 뮤직 / dingo music 截圖）

▼13首歌曲的完整影片：

0：00 《回想》

2：42 《一個男人》

4：49 《中毒》

7：40 《原地踏步》

10：08《星星、風、陽光還有愛情》

12：21《可愛》

15：32《信》

17：58《只有風只有風》

19：40《謝謝》

21：49《今天比昨天更好》

23：18《就是這個人》

24：51《抹去會心痛的愛情》

27：33 《想走走》（NEW！）

因為《可愛》編曲不同而唱錯的金鍾國，也在影片下留言：「因為害怕唱錯的話，就得從頭開始唱，所以拼命唱了...雖然還是唱錯了一次，就直接...繼續下去了。感謝 Dingo music 讓我有這麼好的經歷，請大家多多聽新歌《Walking Alone》。」



（圖源：YouTube@딩고 뮤직 / dingo music 截圖）

網友們也紛紛留言表示：「哇...果然金鍾國是最棒的...」、「直播和專輯沒什麼區別啊...果然說明管理的重要性，會一直支持你」、「果然鍾國哥唱歌的時候最帥」、「瘋了...真正的鼻祖耳膜男友，拜託多做本職工作」、「好幾首熱門歌曲，果然是大賞歌手」、「連緊張的樣子都很性感...」、「做什麼都很帥氣，但是做本職工作的時候最帥氣」、「好好管理聲音，希望到80歲爲止」、「就像健身一樣，唱歌也唱得久一點吧.」等等。



（封面圖源：YouTube@딩고 뮤직 / dingo music 截圖）

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